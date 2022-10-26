https://sputniknews.com.tr/20221026/pasinyan-putin-ve-aliyev-ile-gorusecek-1062730012.html
Putin, Paşinyan ve Aliyev, Soçi'de görüşecek
Putin, Paşinyan ve Aliyev, Soçi'de görüşecek
Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 31 Ekim’de Rusya’nın Soçi kentine gideceğini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T16:12+0300
2022-10-26T16:12+0300
2022-10-26T16:13+0300
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nikol paşinyan
vladimir putin
ilham aliyev
görüşme
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Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 31 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentine ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.Simonyan, bir gazetecinin Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile üçl görüşme yapıp yapmayacağı yönündeki sorusuna "Toplantının gerçekleştirileceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.Putin'den davet gelmiştiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ve Paşinyan'ı üçlü görüşme için Rusya'ya davet etmişti.Liderler arasında güncel konuların ele alınması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221024/aliyev-ermenistanin-baris-anlasmasini-imzalayacagini-umuyorum-1062656932.html
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azerbaycan, ermenistan, rusya, nikol paşinyan, vladimir putin, ilham aliyev, görüşme
azerbaycan, ermenistan, rusya, nikol paşinyan, vladimir putin, ilham aliyev, görüşme
Putin, Paşinyan ve Aliyev, Soçi'de görüşecek
16:12 26.10.2022 (güncellendi: 16:13 26.10.2022) Abone ol
Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 31 Ekim’de Rusya’nın Soçi kentine gideceğini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.
Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 31 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentine ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.
Simonyan, bir gazetecinin Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile üçl görüşme yapıp yapmayacağı yönündeki sorusuna "Toplantının gerçekleştirileceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.
Putin'den davet gelmişti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ve Paşinyan'ı üçlü görüşme için Rusya'ya davet etmişti.
Liderler arasında güncel konuların ele alınması planlanıyor.