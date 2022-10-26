https://sputniknews.com.tr/20221026/pasinyan-azerbaycanla-baris-anlasmasinin-yil-sonuna-kadar-imzalanmasini-diliyorum-1062731593.html

Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasını diliyorum

Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasını diliyorum

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasını dilediğini söyledi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T18:16+0300

2022-10-26T18:16+0300

2022-10-26T18:17+0300

dünya

azerbaycan

ermenistan

paşinyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062036596_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_4bc651a1d606e34e3adb3aa12e7ed523.jpg

31 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında yapılacak üçlü görüşme öncesi Erivan'dan barış anlaşmasının imzalanma sürecinin hızlanmasına katkı sunabilecek bir açıklama geldi.Ermenistan parlamentosunda vekillere hitap eden Paşinyan, "Bu yılın sonuna kadar (barış antlaşmasının) imzalanmasını diliyorum. Bu ne kadar gerçekçi? Bu soruya şöyle cevap vereyim; hükümet ve ben bunu gerçeğe dönüştürmek için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.Sınırların belirlenmesiyle ilgili önemli bir hususun bulunduğunu belirten Paşinyan, "Bu önemli bir nüans ve barış anlaşması imzalanana kadar sınırların belirlenmesiyle ilgili çalışmaların tamamlanacağını umuyoruz. Bu ne kadar gerçekçi? Prag'da bunun 1991 sınırları temelinde gerçekleşeceği konusunda anlaştığımız düşünülürse, bu sınırlar bilindiği için bu gerçekçi olabilir" dedi.Dağlık Karabağ ile Azerbaycan arasında diyalog başlatılması gerektiğini de kaydeden Paşinyan, "Bu çok önemli bir husus ve Dağlık Karabağ Ermenilerinin haklarını ve güvenliğini korumak için birtakım görünür mekanizmalar bulunmalı" diye ekledi.İlham Aliyev, önceki gün yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın bölgeye istikrar getirecek ve ikili işbirliğinin temelini teşkil edecek olan barış anlaşmasını imzalayacağını umduğunu söylemişti.Aliyev ve Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile 6 Ekim'de Prag'da dörtlü görüşme yapmıştı.Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, görüşmeden sonraki açıklamasında, her iki ülkenin birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliklerini karşılıklı tanımak ve saygı göstermek hususunda mutabakat sağladığını belirterek, bu durumun barış anlaşmasının imzalanması istikametinde bir ilerleme kabul edildiğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221024/aliyev-ermenistanin-baris-anlasmasini-imzalayacagini-umuyorum-1062656932.html

azerbaycan

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, ermenistan, paşinyan