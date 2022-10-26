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https://sputniknews.com.tr/20221026/pasinyan-azerbaycanla-baris-anlasmasinin-yil-sonuna-kadar-imzalanmasini-diliyorum-1062731593.html
Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasını diliyorum
Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasını diliyorum
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasını dilediğini söyledi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T18:16+0300
2022-10-26T18:17+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
paşinyan
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31 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında yapılacak üçlü görüşme öncesi Erivan'dan barış anlaşmasının imzalanma sürecinin hızlanmasına katkı sunabilecek bir açıklama geldi.Ermenistan parlamentosunda vekillere hitap eden Paşinyan, "Bu yılın sonuna kadar (barış antlaşmasının) imzalanmasını diliyorum. Bu ne kadar gerçekçi? Bu soruya şöyle cevap vereyim; hükümet ve ben bunu gerçeğe dönüştürmek için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.Sınırların belirlenmesiyle ilgili önemli bir hususun bulunduğunu belirten Paşinyan, "Bu önemli bir nüans ve barış anlaşması imzalanana kadar sınırların belirlenmesiyle ilgili çalışmaların tamamlanacağını umuyoruz. Bu ne kadar gerçekçi? Prag'da bunun 1991 sınırları temelinde gerçekleşeceği konusunda anlaştığımız düşünülürse, bu sınırlar bilindiği için bu gerçekçi olabilir" dedi.Dağlık Karabağ ile Azerbaycan arasında diyalog başlatılması gerektiğini de kaydeden Paşinyan, "Bu çok önemli bir husus ve Dağlık Karabağ Ermenilerinin haklarını ve güvenliğini korumak için birtakım görünür mekanizmalar bulunmalı" diye ekledi.İlham Aliyev, önceki gün yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın bölgeye istikrar getirecek ve ikili işbirliğinin temelini teşkil edecek olan barış anlaşmasını imzalayacağını umduğunu söylemişti.Aliyev ve Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile 6 Ekim'de Prag'da dörtlü görüşme yapmıştı.Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, görüşmeden sonraki açıklamasında, her iki ülkenin birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliklerini karşılıklı tanımak ve saygı göstermek hususunda mutabakat sağladığını belirterek, bu durumun barış anlaşmasının imzalanması istikametinde bir ilerleme kabul edildiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221024/aliyev-ermenistanin-baris-anlasmasini-imzalayacagini-umuyorum-1062656932.html
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azerbaycan, ermenistan, paşinyan
azerbaycan, ermenistan, paşinyan

Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasını diliyorum

18:16 26.10.2022 (güncellendi: 18:17 26.10.2022)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinNikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© Sputnik / Стрингер
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la barış anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasını dilediğini söyledi.
31 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında yapılacak üçlü görüşme öncesi Erivan'dan barış anlaşmasının imzalanma sürecinin hızlanmasına katkı sunabilecek bir açıklama geldi.

Ermenistan parlamentosunda vekillere hitap eden Paşinyan, "Bu yılın sonuna kadar (barış antlaşmasının) imzalanmasını diliyorum. Bu ne kadar gerçekçi? Bu soruya şöyle cevap vereyim; hükümet ve ben bunu gerçeğe dönüştürmek için her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sınırların belirlenmesiyle ilgili önemli bir hususun bulunduğunu belirten Paşinyan, "Bu önemli bir nüans ve barış anlaşması imzalanana kadar sınırların belirlenmesiyle ilgili çalışmaların tamamlanacağını umuyoruz. Bu ne kadar gerçekçi? Prag'da bunun 1991 sınırları temelinde gerçekleşeceği konusunda anlaştığımız düşünülürse, bu sınırlar bilindiği için bu gerçekçi olabilir" dedi.

Dağlık Karabağ ile Azerbaycan arasında diyalog başlatılması gerektiğini de kaydeden Paşinyan, "Bu çok önemli bir husus ve Dağlık Karabağ Ermenilerinin haklarını ve güvenliğini korumak için birtakım görünür mekanizmalar bulunmalı" diye ekledi.

İlham Aliyev, önceki gün yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın bölgeye istikrar getirecek ve ikili işbirliğinin temelini teşkil edecek olan barış anlaşmasını imzalayacağını umduğunu söylemişti.

Aliyev ve Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile 6 Ekim'de Prag'da dörtlü görüşme yapmıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, görüşmeden sonraki açıklamasında, her iki ülkenin birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliklerini karşılıklı tanımak ve saygı göstermek hususunda mutabakat sağladığını belirterek, bu durumun barış anlaşmasının imzalanması istikametinde bir ilerleme kabul edildiğini vurgulamıştı.
İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
DÜNYA
Aliyev: Ermenistan'ın barış anlaşmasını imzalayacağını umuyorum
24 Ekim, 18:58
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