https://sputniknews.com.tr/20221026/ozel-sektorden-konut-hamlesi-5-yillik-kontratlarla-kiralik-konut-1062713429.html

Özel sektörden konut hamlesi: 5 yıllık kontratlarla kiralık konut

Özel sektörden konut hamlesi: 5 yıllık kontratlarla kiralık konut

Kamu dar gelirli vatandaşlar için konut seferberliği başlatırken, bir hamle de özel sektörden geldi. Proje hayata geçerse devlet arazisinde geliştirilecek... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T10:36+0300

2022-10-26T10:36+0300

2022-10-26T10:39+0300

ekonomi

konut

gayrimenkul ve gayrimenkul yatırım ortaklığı derneği (gyoder)

emlak

emlak konut

ev sahibi

kiracı

arazi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060193559_224:0:3865:2048_1920x0_80_0_0_712294664a355b03dc893a5a6013dbca.jpg

GYODER tarafından, sektörün önde gelen şirketlerinin desteğiyle, her yıl farklı bir temada düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nin 17'ncisi gerçekleştiriliyor.Bu sene "Rota Yeniden Oluşturuluyor" mottosuyla düzenlenen zirve kapsamında açıklamalarda bulunan Kalyoncu, gayrimenkul sektöründe yeni bir rota oluşturmak istediklerini kaydederek, bunu da özel sektör, kamu, yerel yönetimler, mimarlar, şehir planlamacılar ve değerleme firmaları gibi tüm paydaşlarla yapmayı hedeflediklerini anlattı.'Her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini' söyleyen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, "Biz özel sektör olarak bu hamlenin neresinde olabiliriz? Burada öncelikle toplumsal ihtiyaçları ve ülke menfaatlerimizi gözeterek bu konuya yaklaşıyoruz." diye konuştu.Sektörün geçmiş yıllara göre daha durağan olduğu bir dönem geçirdiklerini ve kullanmadıkları atıl bir kapasitelerinin bulunduğunu dile getiren Kalyoncu, şu değerlendirmelerde bulundu:'Kiralık konut üretilecek'Mehmet Kalyoncu, şu anda Türkiye'de konut üretiminde en büyük problemin arsa maliyeti olduğunu kaydederek, şunlara dikkati çekti:

https://sputniknews.com.tr/20221026/spk-baskani-gonul-gayrimenkul-sektoru-eski-gunlerine-donme-yolunda-1062706403.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konut, gayrimenkul ve gayrimenkul yatırım ortaklığı derneği (gyoder), emlak, emlak konut, ev sahibi , kiracı, arazi