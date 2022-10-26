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https://sputniknews.com.tr/20221026/ozel-sektorden-konut-hamlesi-5-yillik-kontratlarla-kiralik-konut-1062713429.html
Özel sektörden konut hamlesi: 5 yıllık kontratlarla kiralık konut
Özel sektörden konut hamlesi: 5 yıllık kontratlarla kiralık konut
Kamu dar gelirli vatandaşlar için konut seferberliği başlatırken, bir hamle de özel sektörden geldi. Proje hayata geçerse devlet arazisinde geliştirilecek... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
konut
gayrimenkul ve gayrimenkul yatırım ortaklığı derneği (gyoder)
emlak
emlak konut
ev sahibi
kiracı
arazi
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GYODER tarafından, sektörün önde gelen şirketlerinin desteğiyle, her yıl farklı bir temada düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nin 17'ncisi gerçekleştiriliyor.Bu sene "Rota Yeniden Oluşturuluyor" mottosuyla düzenlenen zirve kapsamında açıklamalarda bulunan Kalyoncu, gayrimenkul sektöründe yeni bir rota oluşturmak istediklerini kaydederek, bunu da özel sektör, kamu, yerel yönetimler, mimarlar, şehir planlamacılar ve değerleme firmaları gibi tüm paydaşlarla yapmayı hedeflediklerini anlattı.'Her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini' söyleyen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, "Biz özel sektör olarak bu hamlenin neresinde olabiliriz? Burada öncelikle toplumsal ihtiyaçları ve ülke menfaatlerimizi gözeterek bu konuya yaklaşıyoruz." diye konuştu.Sektörün geçmiş yıllara göre daha durağan olduğu bir dönem geçirdiklerini ve kullanmadıkları atıl bir kapasitelerinin bulunduğunu dile getiren Kalyoncu, şu değerlendirmelerde bulundu:'Kiralık konut üretilecek'Mehmet Kalyoncu, şu anda Türkiye'de konut üretiminde en büyük problemin arsa maliyeti olduğunu kaydederek, şunlara dikkati çekti:
https://sputniknews.com.tr/20221026/spk-baskani-gonul-gayrimenkul-sektoru-eski-gunlerine-donme-yolunda-1062706403.html
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konut, gayrimenkul ve gayrimenkul yatırım ortaklığı derneği (gyoder), emlak, emlak konut, ev sahibi , kiracı, arazi
konut, gayrimenkul ve gayrimenkul yatırım ortaklığı derneği (gyoder), emlak, emlak konut, ev sahibi , kiracı, arazi

Özel sektörden konut hamlesi: 5 yıllık kontratlarla kiralık konut

10:36 26.10.2022 (güncellendi: 10:39 26.10.2022)
© İHA / ŞENER URFAev, kira, konut, kiralık
ev, kira, konut, kiralık - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© İHA / ŞENER URFA
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Kamu dar gelirli vatandaşlar için konut seferberliği başlatırken, bir hamle de özel sektörden geldi. Proje hayata geçerse devlet arazisinde geliştirilecek konutlar, 5 yıllık kontratlarla kiralanacak. 18 yılın sonunda konutlar devlete teslim edilecek.
GYODER tarafından, sektörün önde gelen şirketlerinin desteğiyle, her yıl farklı bir temada düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nin 17'ncisi gerçekleştiriliyor.
Bu sene "Rota Yeniden Oluşturuluyor" mottosuyla düzenlenen zirve kapsamında açıklamalarda bulunan Kalyoncu, gayrimenkul sektöründe yeni bir rota oluşturmak istediklerini kaydederek, bunu da özel sektör, kamu, yerel yönetimler, mimarlar, şehir planlamacılar ve değerleme firmaları gibi tüm paydaşlarla yapmayı hedeflediklerini anlattı.

'Her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini' söyleyen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, "Biz özel sektör olarak bu hamlenin neresinde olabiliriz? Burada öncelikle toplumsal ihtiyaçları ve ülke menfaatlerimizi gözeterek bu konuya yaklaşıyoruz." diye konuştu.
Sektörün geçmiş yıllara göre daha durağan olduğu bir dönem geçirdiklerini ve kullanmadıkları atıl bir kapasitelerinin bulunduğunu dile getiren Kalyoncu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapasiteyi ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan erişilebilir konutta kullanalım' bakış açısıyla GYODER Erişilebilir Konut Modeli'ni kurguladık. Bu modelde sadece devletin yükü omuzladığı değil özel sektörün, finansal kuruluşların ve hatta sermaye piyasalarının da kaynak noktasında elini taşın altına koyduğu bir model. Bu şekilde bir birlik ve beraberlik yakalanırsa böylesine önemli bir soruna çözüm bulabiliriz."

'Kiralık konut üretilecek'

Mehmet Kalyoncu, şu anda Türkiye'de konut üretiminde en büyük problemin arsa maliyeti olduğunu kaydederek, şunlara dikkati çekti:
"Yüzde 50 olan bir arsa payı var ortalama. Bu yüzde 50'lerde olduğu sürece erişilebilirliği konuşamayız. Kontrolün olmadığı yerde kaos oluyor. Yüzde 50'den daha düşük oranlarda geliştirme sürecine giren arsalar üretilsin. Bu arsalar ancak ve ancak son kullanıcı olan kiracının faydalanacağı bir tasarrufla değerlendirilsin. Bir kira üst limiti olsun. Çünkü hiçbir firmaya tanınmayan ayrıcalık tanınacak, arsa maliyeti hiç olmadığı kadar uygun şartlarla geliştirme sürecine girecek. Bundan birinci faydalanan kiracı olmalı."
Gayrimenkul, ev, bina, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
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