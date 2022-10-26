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https://sputniknews.com.tr/20221026/osmaniyedeki-orman-yangini-dorduncu-gunde-kontrol-altinda-1062712961.html
Osmaniye'deki orman yangını dördüncü günde kontrol altına alındı
Osmaniye'deki orman yangını dördüncü günde kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını, dördüncü gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, 200 dekarlık alanın zarar gördüğü... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T09:57+0300
2022-10-26T09:57+0300
türkiye
osmaniye
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orman yangını
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağı eteğinde 4 gün önce yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.Bölgenin sarp dağlardan oluşması nedeniyle yangına yaklaşık 3 gündür karadan müdahale edilememişti.Yangın, dün akşam saatlerinde bölgede esen rüzgarın da etkisiyle etkisini artırarak Yeşildere köyü Ağlar Mahallesi'ne doğru ilerledi.Sabah saatlerinde kontrol altına alındıBölgede daha önceden önlem alan ekipler alevlere akşam saatlerinde karadan müdahale etmeye başladı. 30 teknik eleman, 230 yangın ilk müdahale işçisi, 22 arazöz, 6 adet su ikmal aracı, 6 adet ilk müdahale aracıyla yangına müdahaleye başlayan ekipler, Yeşildere köyüne doğru yaklaşan yangına sabaha kadar aralıksız müdahale etti. Havanın aydınlanmasıyla helikopterlerin de destek verdiği yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 200 dekarlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221025/osmaniyedeki-orman-yangini-3-gununde-havadan-mudahale-suruyor-1062672683.html
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osmaniye, orman, orman yangını
osmaniye, orman, orman yangını

Osmaniye'deki orman yangını dördüncü günde kontrol altına alındı

09:57 26.10.2022
© İHA / SELÇUK ŞAVRANOsmaniye'deki orman yangını dördüncü günde kontrol altında
Osmaniye'deki orman yangını dördüncü günde kontrol altında - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© İHA / SELÇUK ŞAVRAN
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pazar günü çıkan orman yangını, dördüncü gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, 200 dekarlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağı eteğinde 4 gün önce yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
Bölgenin sarp dağlardan oluşması nedeniyle yangına yaklaşık 3 gündür karadan müdahale edilememişti.

Yangın, dün akşam saatlerinde bölgede esen rüzgarın da etkisiyle etkisini artırarak Yeşildere köyü Ağlar Mahallesi'ne doğru ilerledi.

Sabah saatlerinde kontrol altına alındı

Bölgede daha önceden önlem alan ekipler alevlere akşam saatlerinde karadan müdahale etmeye başladı. 30 teknik eleman, 230 yangın ilk müdahale işçisi, 22 arazöz, 6 adet su ikmal aracı, 6 adet ilk müdahale aracıyla yangına müdahaleye başlayan ekipler, Yeşildere köyüne doğru yaklaşan yangına sabaha kadar aralıksız müdahale etti. Havanın aydınlanmasıyla helikopterlerin de destek verdiği yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 200 dekarlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Osmaniye'deki orman yangınında 3'üncü gün: Havadan müdahale sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
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Osmaniye'deki orman yangını 3. gününde: Havadan müdahale sürüyor
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