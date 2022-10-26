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https://sputniknews.com.tr/20221026/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-bulunan-su-samuruna-tuncelide-araba-carpti-1062714714.html
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuruna Tunceli'de araba çarptı
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuruna Tunceli'de araba çarptı
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T10:54+0300
2022-10-26T10:57+0300
türkiye
tunceli
su samuru
nesli tükenmekte olan hayvanlar
trafik kazası
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Olay önceki gün Tunceli-Erzincan kara yolu Pülümür çayı yakınlarında meydana geldi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru araba çarpması sonucu telef oldu. Yol kenarına bırakılan hayvan, cep telefonu kameralarına yansıdı.
türkiye
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tunceli, su samuru, nesli tükenmekte olan hayvanlar, trafik kazası
tunceli, su samuru, nesli tükenmekte olan hayvanlar, trafik kazası

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuruna Tunceli'de araba çarptı

10:54 26.10.2022 (güncellendi: 10:57 26.10.2022)
© İHA / İSMAİL YOLERİTunceli’nin Pülümür ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru araba çarpması sonucu telef oldu.
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru araba çarpması sonucu telef oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© İHA / İSMAİL YOLERİ
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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru araba çarpması sonucu telef oldu.
Olay önceki gün Tunceli-Erzincan kara yolu Pülümür çayı yakınlarında meydana geldi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru araba çarpması sonucu telef oldu.
Yol kenarına bırakılan hayvan, cep telefonu kameralarına yansıdı.
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