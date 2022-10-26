https://sputniknews.com.tr/20221026/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-bulunan-su-samuruna-tuncelide-araba-carpti-1062714714.html

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuruna Tunceli'de araba çarptı

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuruna Tunceli'de araba çarptı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

tunceli

su samuru

nesli tükenmekte olan hayvanlar

trafik kazası

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Olay önceki gün Tunceli-Erzincan kara yolu Pülümür çayı yakınlarında meydana geldi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru araba çarpması sonucu telef oldu. Yol kenarına bırakılan hayvan, cep telefonu kameralarına yansıdı.

türkiye

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tunceli, su samuru, nesli tükenmekte olan hayvanlar, trafik kazası