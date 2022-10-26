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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221026/muhalif-gazeteciler-erdoganin-programina-katilacak-mi-1062720381.html
'Muhalif gazeteciler' Erdoğan'ın programına katılacak mı?
'Muhalif gazeteciler' Erdoğan'ın programına katılacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı 'Türkiye Yüzyılı'na, kamuoyunda muhalif olarak tanınan bazı gazeteciler de davet edildi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T12:42+0300
2022-10-26T12:47+0300
yolcu yolunda gerek
recep tayyip erdoğan
nevşin mengü
deniz zeyrek
çiğdem toker
özlem gürses
davet
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25.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
25.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü partisinin 'Türkiye Yüzyılı' programında konuşacak. Programa bu sene kamuoyunda 'muhalif' olarak tanınan gazetecilerin de çağırılması, "Muhalif gazeteciler Erdoğan'ın toplantısına gitmeli mi?" tartışmasını başlattı. Davet edilen gazeteciler arasında Çiğdem Toker ve Özlem Gürses programa katılmayacaklarını, Fatih Portakal ise katılacağını açıkladı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, gazetesine yönelik kurumsal yasağı işaret ederken, Nevşin Mengü ise daveti gazetecilik kapsamında değerlendirdi.Enver Aysever, AK Parti'nin 'gazeteci açılımını' dinleyici yorumlarıyla birlikte değerlendirdi.
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recep tayyip erdoğan, nevşin mengü, deniz zeyrek, çiğdem toker, özlem gürses, davet, аудио
recep tayyip erdoğan, nevşin mengü, deniz zeyrek, çiğdem toker, özlem gürses, davet, аудио

'Muhalif gazeteciler' Erdoğan'ın programına katılacak mı?

12:42 26.10.2022 (güncellendi: 12:47 26.10.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
25.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı 'Türkiye Yüzyılı'na, kamuoyunda muhalif olarak tanınan bazı gazeteciler de davet edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü partisinin 'Türkiye Yüzyılı' programında konuşacak.
Programa bu sene kamuoyunda 'muhalif' olarak tanınan gazetecilerin de çağırılması, "Muhalif gazeteciler Erdoğan'ın toplantısına gitmeli mi?" tartışmasını başlattı.
Davet edilen gazeteciler arasında Çiğdem Toker ve Özlem Gürses programa katılmayacaklarını, Fatih Portakal ise katılacağını açıkladı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, gazetesine yönelik kurumsal yasağı işaret ederken, Nevşin Mengü ise daveti gazetecilik kapsamında değerlendirdi.
Enver Aysever, AK Parti'nin 'gazeteci açılımını' dinleyici yorumlarıyla birlikte değerlendirdi.
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