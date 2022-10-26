https://sputniknews.com.tr/20221026/muhalif-gazeteciler-erdoganin-programina-katilacak-mi-1062720381.html

'Muhalif gazeteciler' Erdoğan'ın programına katılacak mı?

'Muhalif gazeteciler' Erdoğan'ın programına katılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı 'Türkiye Yüzyılı'na, kamuoyunda muhalif olarak tanınan bazı gazeteciler de davet edildi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T12:42+0300

2022-10-26T12:42+0300

2022-10-26T12:47+0300

yolcu yolunda gerek

recep tayyip erdoğan

nevşin mengü

deniz zeyrek

çiğdem toker

özlem gürses

davet

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25.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek 25.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü partisinin 'Türkiye Yüzyılı' programında konuşacak. Programa bu sene kamuoyunda 'muhalif' olarak tanınan gazetecilerin de çağırılması, "Muhalif gazeteciler Erdoğan'ın toplantısına gitmeli mi?" tartışmasını başlattı. Davet edilen gazeteciler arasında Çiğdem Toker ve Özlem Gürses programa katılmayacaklarını, Fatih Portakal ise katılacağını açıkladı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, gazetesine yönelik kurumsal yasağı işaret ederken, Nevşin Mengü ise daveti gazetecilik kapsamında değerlendirdi.Enver Aysever, AK Parti'nin 'gazeteci açılımını' dinleyici yorumlarıyla birlikte değerlendirdi.

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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recep tayyip erdoğan, nevşin mengü, deniz zeyrek, çiğdem toker, özlem gürses, davet, аудио