https://sputniknews.com.tr/20221026/muhalif-gazeteciler-erdoganin-programina-katilacak-mi-1062720381.html
'Muhalif gazeteciler' Erdoğan'ın programına katılacak mı?
'Muhalif gazeteciler' Erdoğan'ın programına katılacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı 'Türkiye Yüzyılı'na, kamuoyunda muhalif olarak tanınan bazı gazeteciler de davet edildi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T12:42+0300
2022-10-26T12:42+0300
2022-10-26T12:47+0300
yolcu yolunda gerek
recep tayyip erdoğan
nevşin mengü
deniz zeyrek
çiğdem toker
özlem gürses
davet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062719494_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f6193376bc7d61d58d1bbf758f352e91.jpg
25.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
25.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü partisinin 'Türkiye Yüzyılı' programında konuşacak. Programa bu sene kamuoyunda 'muhalif' olarak tanınan gazetecilerin de çağırılması, "Muhalif gazeteciler Erdoğan'ın toplantısına gitmeli mi?" tartışmasını başlattı. Davet edilen gazeteciler arasında Çiğdem Toker ve Özlem Gürses programa katılmayacaklarını, Fatih Portakal ise katılacağını açıkladı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, gazetesine yönelik kurumsal yasağı işaret ederken, Nevşin Mengü ise daveti gazetecilik kapsamında değerlendirdi.Enver Aysever, AK Parti'nin 'gazeteci açılımını' dinleyici yorumlarıyla birlikte değerlendirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062719494_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_388fa376f9eb86b7f2f776b56f0b7cff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
recep tayyip erdoğan, nevşin mengü, deniz zeyrek, çiğdem toker, özlem gürses, davet, аудио
recep tayyip erdoğan, nevşin mengü, deniz zeyrek, çiğdem toker, özlem gürses, davet, аудио
'Muhalif gazeteciler' Erdoğan'ın programına katılacak mı?
12:42 26.10.2022 (güncellendi: 12:47 26.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı 'Türkiye Yüzyılı'na, kamuoyunda muhalif olarak tanınan bazı gazeteciler de davet edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü partisinin 'Türkiye Yüzyılı' programında konuşacak.
Programa bu sene kamuoyunda 'muhalif' olarak tanınan gazetecilerin de çağırılması, "Muhalif gazeteciler Erdoğan'ın toplantısına gitmeli mi?" tartışmasını başlattı.
Davet edilen gazeteciler arasında Çiğdem Toker ve Özlem Gürses programa katılmayacaklarını, Fatih Portakal ise katılacağını açıkladı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, gazetesine yönelik kurumsal yasağı işaret ederken, Nevşin Mengü ise daveti gazetecilik kapsamında değerlendirdi.
Enver Aysever, AK Parti'nin 'gazeteci açılımını' dinleyici yorumlarıyla birlikte değerlendirdi.