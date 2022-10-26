https://sputniknews.com.tr/20221026/milli-egitim-bakani-ozer-tum-antidemokratik-uygulamalar-son-20-yil-icerisinde-ortadan-kaldirildi-1062730842.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Tüm antidemokratik uygulamalar son 20 yıl içerisinde ortadan kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanı Özer: Tüm antidemokratik uygulamalar son 20 yıl içerisinde ortadan kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bir ülkenin en kalıcı sermayesi beşeri sermayesiyken o sermayenin niteliğini arttırmayla ilgili hiç derdi olmayanlar işte... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T16:47+0300

2022-10-26T16:47+0300

2022-10-26T16:47+0300

türkiye

türkiye

milli eğitim bakanlığı

mahmut özer

demokrasi

eğitim

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Bakan Özer, Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada eğitim sisteminin, mühendislik projelerinden, bunların getirdiği antidemokratik eğitim politikalarından çok çektiğini, bundan en fazla etkilenen okul türünün de imam hatip okulları olduğunu söyledi.İmam hatip okullarının, bu ülkenin evlatlarının dininden haberdar olması amacıyla kurgulanan bir okul türü olduğunu dile getiren Özer, 1951 yılından itibaren yapılan atılımlarla Türkiye'nin her noktasında yaygınlaştırılan bu okulların 1990 ile 2000 arasında iki müdahaleye maruz kaldığını anlattı.Bu müdahalelerden birincisinin zorunlu eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkartılması olduğunu kaydeden Özer, "Tamamen imam hatip ortaokullarının kapatılmasına matuf bir eğitim politikası, hiçbir iyi niyeti olmayan. Bunu geçenlerde konuştuk. Bazıları dedi ki, 'Milli Eğitim Bakanı oturduğu koltuğundan haberdar değil. Zorunlu eğitim 5 yıldan 8 yıla çıkıyor, niye itiraz ediyor Milli Eğitim Bakanı?' Şimdi orada imam hatip ortaokullarının kapatılmasının üzerini örtüyor. Eğitimin 8 yıla çıkartılmasıyla ilgili sanki ben itiraz ediyormuşum gibi algılıyor. Madem öyleyse 4+4+4'te 8 yıl 12'ye çıkıyordu, o zaman niye itiraz ettiniz?" diye konuştu.İkinci müdahalenin 1999'da yürürlüğe giren, 2012'ye kadar yürürlükte kalan katsayı uygulaması olduğuna dikkati çeken Özer, bunun amacının akademik olarak başarılı öğrencileri imam hatip okullarından ve meslek liselerinden uzaklaştırmak olduğunu vurguladı.Özer, "Dinini, değerlerini bilen ve yüksek öğretime gitme potansiyeli olan insanların imam hatiplerden uzaklaşmasını sağlayarak, dinini bilen vali, imam hatip mezunu kaymakam, iş adamı, bürokrat olmasını engellemek. Yani kültürel iktidarın paylaşımını imam hatiplileri dışlayarak gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.Meslek liselerinde de iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetişmesinin engellenerek Türkiye'nin ekonomik kalkınma hamlesinin sekteye uğratılmak istendiğini, tüm bu antidemokratik uygulamaların son 20 yıl içerisinde ortadan kaldırıldığını dile getiren Özer, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20211113/milli-egitim-bakani-mahmut-ozer-hedef-reform-degil-kalite-1050763948.html

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türkiye, milli eğitim bakanlığı, mahmut özer, demokrasi, eğitim