https://sputniknews.com.tr/20221026/kim-milyoner-olmak-isterde-sovyetler-birligi-sorusu-seyirci-bilemedi-yarismaci-joker-kullandi-1062724354.html

Kim Milyoner Olmak İster'de Sovyetler Birliği sorusu: Seyirci bilemedi, yarışmacı joker kullandı

Kim Milyoner Olmak İster'de Sovyetler Birliği sorusu: Seyirci bilemedi, yarışmacı joker kullandı

Popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yine ilginç anlara sahne oldu. Yarışmada "Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sovyetler Birliği'nin son... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T14:27+0300

2022-10-26T14:27+0300

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yaşam

kim milyoner olmak ister

sovyetler birliği

mihail gorbaçov

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ATV'de izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, milyonlarca insanı ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada sorulan sorular ise sık sık gündem oluyor.Fakat son bölümde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.Kim Milyoner Olmak İster'de, geçen günlerde hayatını kaybeden, Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov soruldu."Geçtiğimiz günlerde vefat eden, Sovyetler Birliği'nin son lideri kimdir?" sorusunda yarışmacı "seyirci jokerini" kullandı.Seyirci Kraliçe II. Elizabeth yanıtını verirken, yarışmacı ise seyircinin verdiği yanıta güvenmeyerek "yarı yarıya joker" hakkını kullandı.Joker hakları ile doğru yanıtını bulan yarışmacı 7 bin 500 TL'lik soruyu bildi. O anlar sosyal medyada tartışma yarattı.

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kim milyoner olmak ister, sovyetler birliği, mihail gorbaçov