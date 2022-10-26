https://sputniknews.com.tr/20221026/kastamonu-valisi-cakirdan-dere-yatagina-okul-yapilmasi-ile-ilgili-aciklama-baska-alternatif-yok-1062727786.html

Kastamonu Valisi Çakır'dan dere yatağına okul yapılması ile ilgili açıklama: 'Başka alternatif yok'

Kastamonu Valisi Çakır'dan dere yatağına okul yapılması ile ilgili açıklama: 'Başka alternatif yok'

Geçen sene taşarak 70 kişinin ölümüne neden olan Ezine Çayı'nın kenarına yapılacak okul, tepkileri de beraberinde getirdi. Eleştirilere yönelik açıklama... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T15:04+0300

2022-10-26T15:04+0300

2022-10-26T15:04+0300

türkiye

kastamonu

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inşaat

dere yatağı

vali

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Kastamonu Valisi Avni Çakır, Abana ilçesinde dere yatağına okul yapıldığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili, "Teknik olarak okulumuzun buraya konumlandırılmasında bir sıkıntı görünmüyor." dedi.Vali Çakır, 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonrası meydana gelen sel felaketinin ardından dere yatağına okul yapıldığı yönünde çıkan haberlerle ilgili Valilik'te basın toplantısı düzenledi.Çakır, yaptığı açıklamada, Abana'da temel aşamasında olan okul binasının dere yatağına inşa edildiği yönünde birtakım haberlerin yapıldığını hatırlattı.Dere yatağında Devlet Su İşlerinin (DSİ) yoğun bir şekilde çalıştığını anlatan Çakır, şunları dile getirdi:Bozkurt ve Abana ilçelerinin konum olarak zor bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Çakır, şunları kaydetti:Ezine Çayı'nın okul inşaatının başladığı alanda en büyük genişliğe ulaştığını vurgulayan Çakır, "Burada zaten dere yatağı 70 metre ile geldikten sonra 100 metre bir açıklıkla denize kavuşuyor. Yani söz konusu inşaatın geçişinde dere yatağının genişliği 100 metreye yakın bir açıklıktan denize kavuşuyor." diye konuştu.'Okul arsası anlamında alternatifimiz yok'Vali Çakır, okul arsası olarak başka bir alternatiflerinin olmadığını belirterek şunları ifade etti:Okul inşaatının bulunduğu alanda su debisini artıracak bir faktörün bulunmadığına dikkati çeken Çakır, "Kret kotundan bir buçuk metre yüksekte, DSİ'nin yaklaşma sınırından 12,5 metre daha uzakta, dere yatağının dış duvarından yaklaşık 17,5 metre uzakta bu okul konumlandı. Bu aşamada vatandaşlarımızın endişe edeceği bir durum yok. Bu okul bölge halkının devletimizden talepleri doğrultusunda planlandı." değerlendirmesinde bulundu.

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kastamonu, okul, inşaat, dere yatağı, vali