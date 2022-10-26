https://sputniknews.com.tr/20221026/kanada-merkez-bankasi-politika-faizini-50-baz-puan-artirdi-1062735197.html

Kanada Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırdı

Kanada Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırdı

Kanada Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3.75'e yükseltti. Piyasa beklentileri Banka'nın politika faizini 75 baz puan artırması... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T19:47+0300

2022-10-26T19:47+0300

2022-10-26T19:53+0300

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Kanada Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, parasal sıkılaşmanın devam ettiği belirtilerek, politika faizi olarak baz alınan gecelik faiz oranının 50 baz puanlık artışla yüzde 3.25'ten yüzde 3.75'e yükseltildiği bildirildi.Piyasalarda, Banka'nın politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 4'e yükseltmesi bekleniyordu.Dünya genelinde enflasyonun yüksek ve geniş tabanlı olmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, ABD dolarının gücünün birçok ülkede enflasyonist baskılara katkıda bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, enflasyonu kontrol etmeyi amaçlayan daha sıkı para politikalarının dünya genelinde ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturduğu, ekonomiler yavaşladıkça ve arz kesintileri azaldıkça küresel enflasyonun düşmesinin beklendiği belirtildi.Ekonomik büyümenin bu yılın sonunda ve gelecek yılın ilk yarısında durmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3.25'ten gelecek yıl yüzde 1'in altına gerilemesini ve 2024'te yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz" denildi.Açıklamada, son 3 ayda enflasyonun, benzin fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 8,1'den yüzde 6,9'a gerilediği ancak fiyat baskılarının geniş tabanlı kalmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20220908/kanada-merkez-bankasi-faiz-oranini-14-yilin-en-yuksek-seviyesine-cikardi-1060950258.html

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