https://sputniknews.com.tr/20221026/kanada-merkez-bankasi-politika-faizini-50-baz-puan-artirdi-1062735197.html
Kanada Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırdı
Kanada Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırdı
Kanada Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3.75'e yükseltti. Piyasa beklentileri Banka'nın politika faizini 75 baz puan artırması... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T19:47+0300
2022-10-26T19:47+0300
2022-10-26T19:53+0300
ekonomi
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Kanada Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, parasal sıkılaşmanın devam ettiği belirtilerek, politika faizi olarak baz alınan gecelik faiz oranının 50 baz puanlık artışla yüzde 3.25'ten yüzde 3.75'e yükseltildiği bildirildi.Piyasalarda, Banka'nın politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 4'e yükseltmesi bekleniyordu.Dünya genelinde enflasyonun yüksek ve geniş tabanlı olmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, ABD dolarının gücünün birçok ülkede enflasyonist baskılara katkıda bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, enflasyonu kontrol etmeyi amaçlayan daha sıkı para politikalarının dünya genelinde ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturduğu, ekonomiler yavaşladıkça ve arz kesintileri azaldıkça küresel enflasyonun düşmesinin beklendiği belirtildi.Ekonomik büyümenin bu yılın sonunda ve gelecek yılın ilk yarısında durmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3.25'ten gelecek yıl yüzde 1'in altına gerilemesini ve 2024'te yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz" denildi.Açıklamada, son 3 ayda enflasyonun, benzin fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 8,1'den yüzde 6,9'a gerilediği ancak fiyat baskılarının geniş tabanlı kalmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20220908/kanada-merkez-bankasi-faiz-oranini-14-yilin-en-yuksek-seviyesine-cikardi-1060950258.html
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kanada, piyasa, dolar, faiz, abd
kanada, piyasa, dolar, faiz, abd
Kanada Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırdı
19:47 26.10.2022 (güncellendi: 19:53 26.10.2022) Abone ol
Kanada Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3.75'e yükseltti. Piyasa beklentileri Banka'nın politika faizini 75 baz puan artırması yönündeydi.
Kanada Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, parasal sıkılaşmanın devam ettiği belirtilerek, politika faizi olarak baz alınan gecelik faiz oranının 50 baz puanlık artışla yüzde 3.25'ten yüzde 3.75'e yükseltildiği bildirildi.
Piyasalarda, Banka'nın politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 4'e yükseltmesi bekleniyordu.
Dünya genelinde enflasyonun yüksek ve geniş tabanlı olmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, ABD dolarının gücünün birçok ülkede enflasyonist baskılara katkıda bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, enflasyonu kontrol etmeyi amaçlayan daha sıkı para politikalarının dünya genelinde ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturduğu, ekonomiler yavaşladıkça ve arz kesintileri azaldıkça küresel enflasyonun düşmesinin beklendiği belirtildi.
Ekonomik büyümenin bu yılın sonunda ve gelecek yılın ilk yarısında durmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3.25'ten gelecek yıl yüzde 1'in altına gerilemesini ve 2024'te yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz" denildi.
Açıklamada, son 3 ayda enflasyonun, benzin fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 8,1'den yüzde 6,9'a gerilediği ancak fiyat baskılarının geniş tabanlı kalmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Enflasyonun 2023 sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 3'e gerilemesini, 2024 sonunda ise yüzde 2 hedefine dönmesini bekliyoruz. Gelecekteki faiz artışları, para politikasının talebi yavaşlatmada ne kadar sıkılaştırıcı olduğu, arz sorunlarının nasıl çözüldüğü, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin nasıl tepki verdiğine ilişkin değerlendirmelerimizden etkilenecektir."