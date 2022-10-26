https://sputniknews.com.tr/20221026/izmir-sehir-hastanesinde-isciler-is-durdurdu-eylem-gucumuzu-kullanarak-haklarimizi-alacagiz-1062725086.html

İzmir Şehir Hastanesi’nde işçiler iş durdurdu: ‘Eylem gücümüzü kullanarak haklarımızı alacağız’

İzmir Şehir Hastanesi’nde işçiler iş durdurdu: ‘Eylem gücümüzü kullanarak haklarımızı alacağız’

Dev-Yapı-İş Genel Sekreteri Demir, İzmir Şehir Hastanesi’nde işçilerin karşılaştıkları sorunları “Şu an 200 işçi var, 18’i çıkartıyorlar. Parça parça... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T14:32+0300

2022-10-26T14:32+0300

2022-10-26T14:32+0300

seyir hali

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İzmir Şehir Hastanesi’nde işçiler iş durdurdu: ‘Eylem gücümüzü kullanarak haklarımızı alacağız’ 26.10.2022 SEYİR HALİ

İzmir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler zorunlu mesailere karşı iş durdurdu. DİSK Dev-Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, söz konusu durumda işçilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.İşçilerle toplantılarını değerlendiren Demir, üretim hızının çalışanlara baskı oluşturduğunu “Biz işçilerle kendi aramızda toplantımızı aldık. Birlik beraberliğimiz buradadır. Örgütlü bir şekilde olması gerekeni adım adım hayata geçireceğiz. Burada şehir hastaneleri oldukça çok var. Ülkenin dört bir yanına devasa şehir hastaneleri yapıyorlar. Gerçekten doğayı tahrip eden, dağları delen, ağaçları kıyıma geçiren projelerdir. İşçilerin üzerinde sürekli sakatlanma ve benzeri olaylarla hayat kayıplarına yol açan aşırı üretim hızı var. Önümüzde bir seçim var, bu hastaneleri belirli tarihlerde propaganda için açacaklar. İşçilerin üzerinde psikolojik bir şiddet var” diye ifade etti.‘Zorla istifa ettiriyorlar’İşçilerin zorla istifa ettirildiğini söyleyen Demir, amacın ihbar tazminatını ödememek olduğu görüşünü “Zorla istifa ettiriyorlar. Gözleri 14 günlük ihbar haklarında, bunu vermemek içindir. Kış saati 9-10’a kadar çalıştırmak istiyor. İşçi güvenliği ve sağlığını tehdit eden bir şeydir. Çok soğuk ve gereken ışıklandırmalar yok. Karanlıktır, önünü göremez. Birçok arkadaşımızın canı düşebileceği, sakat kalabileceği, ölebileceği gibi bir tehdit altındadır. Biz bunları kabul etmiyoruz. Yediye kadar mesai alabiliriz ki zaten mesai almazsak faturalarla baş edemeyiz. İşçilerin üzerinde katmerleşmiş bir ekonomik darlık var. İşçiler için de mesai elzemdir” diye açıkladı.‘Çift bordro uygulaması var’Demir, mesai ücretlerinin ödenmesi ve maaş bordrosu konusunda “Şu an 200 işçi var, 18’i çıkartıyorlar. Parça parça çıkaracaklar ki güçlük oluşmasın. Amaçları istifa ettirerek kıdem ve ihbar haklarını vermemektir. İşçilerin temel hakları var. 45 saat üzerinde çalışıyorsa mesai onun hakkıdır. O parayı alması lazımdır. Bir de Pazar günü dinlenme hakkıdır. Çay molaları yoksa üç saat de çay molaları var. Şirket bunları gasp ediyor. Çift bordro uygulaması var. Milyar dolar hem devletten vergi çalıyor hem de işçinin geleceğinden kısıyor. Net maaşını sigortadan yatırmıyor. Asgari ücret gösteriyor, diğerlerini elden veriyor. Burada da işçinin geleceğinden kısmış oluyor” diye konuştu.‘Eylem gücümüzü kullanarak haklarımızı alacağız gibi gözüküyor’Demir işçilerin taleplerini “İşçilerin talepleri ya hep birlikte çıkarız ya da hep birlikte çalışırız. Çalışırsak insanca çalışmak istiyoruz. Çalışmayacaksak bizi çıkartsınlar bütün haklarımız verilsin. Yetkililer bizi gördüler, birazdan büyük ihtimalle görüşme için bekliyorlar. Masaya oturacağız. Büyük ihtimalle bazı şeyler onlara yabancı gelecek çünkü işçi haklarını gasp etmek inşaatlarda bir kültür haline gelmiş. Eylem gücümüzü kullanarak haklarımızı alacağız gibi gözüküyor” diye iletti.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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