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https://sputniknews.com.tr/20221026/isvec-basbakani-kristersson-hukumetim-nato-uyeligi-icin-uclu-muhtirayi-yerine-getirecek-1062736460.html
İsveç Başbakanı Kristersson: Hükümetim NATO üyeliği için Üçlü Muhtıra'yı yerine getirecek
İsveç Başbakanı Kristersson: Hükümetim NATO üyeliği için Üçlü Muhtıra'yı yerine getirecek
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki Üçlü Muhtıra'yı yerine getireceklerini açıkladı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
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isveç
üçlü muhtıra
türkiye
ulf kristersson
dünya
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İsveç Başbakanı Kristersson, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.Paylaşımda, "Yakın zamanda Ankara'yı ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hükümetim NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki Üçlü Muhtıra'yı yerine getirecek" ifadeleri kullanıldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç Başbakanı Kristersson'un bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede Türkiye-İsveç ilişkilerinin ele alındığı bildirilmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede, İsveç'in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Kristersson'a tebriklerini ilettiği ve kendisini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade ettiği belirtilmişti.Görüşmede İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirten Erdoğan'ın, Üçlü Muhtıra'nın gelecek süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdiği kaydedilmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye ile ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurgulamıştı.
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isveç, üçlü muhtıra, türkiye, ulf kristersson
isveç, üçlü muhtıra, türkiye, ulf kristersson

İsveç Başbakanı Kristersson: Hükümetim NATO üyeliği için Üçlü Muhtıra'yı yerine getirecek

20:29 26.10.2022 (güncellendi: 20:32 26.10.2022)
© AP Photo / Janerik Henrikssonİsveç Başbakanı Ulf Kristersson
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Janerik Henriksson
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki Üçlü Muhtıra'yı yerine getireceklerini açıkladı.
İsveç Başbakanı Kristersson, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Paylaşımda, "Yakın zamanda Ankara'yı ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hükümetim NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki Üçlü Muhtıra'yı yerine getirecek" ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç Başbakanı Kristersson'un bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede Türkiye-İsveç ilişkilerinin ele alındığı bildirilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede, İsveç'in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Kristersson'a tebriklerini ilettiği ve kendisini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade ettiği belirtilmişti.
Görüşmede İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirten Erdoğan'ın, Üçlü Muhtıra'nın gelecek süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdiği kaydedilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye ile ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurgulamıştı.
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