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İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Beşiktaş ile Zeytinburnu'nda 30 Ekim Pazar günü yapılacak koşu etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T13:00+0300
2022-10-26T13:00+0300
türkiye
beşiktaş
zeytinburnu
koşu
istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan duyuruda, "Beşiktaş Belediyesi Bosphorun 10K" koşusu için saat 07.30-10.00 arasında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı, Bebek Parkı ile Çırağan Sarayı'nın parkur olarak çift yönlü kullanılacağı, bu nedenle caddenin çift yönlü trafiğe kapatılacağını belirtildi.Duyuruda, "13. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu" kapsamında 08.00-12.00'de araç trafiğine kapatılacak yollar ise şöyle aktarıldı:"Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Sokak, Belgrad Kapı Yolu Sokak, İmam Hatip Yolu Sokak, Asım Kazancıgil Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, Balıklı Seyitnizam Yolu Sokak, Yunus Emre Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, 40 Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi."
türkiye
zeytinburnu
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beşiktaş, zeytinburnu, koşu, istanbul
beşiktaş, zeytinburnu, koşu, istanbul

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

13:00 26.10.2022
© DHATarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı
Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© DHA
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Beşiktaş ile Zeytinburnu'nda 30 Ekim Pazar günü yapılacak koşu etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan duyuruda, "Beşiktaş Belediyesi Bosphorun 10K" koşusu için saat 07.30-10.00 arasında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı, Bebek Parkı ile Çırağan Sarayı'nın parkur olarak çift yönlü kullanılacağı, bu nedenle caddenin çift yönlü trafiğe kapatılacağını belirtildi.
Duyuruda, "13. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu" kapsamında 08.00-12.00'de araç trafiğine kapatılacak yollar ise şöyle aktarıldı:
"Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Sokak, Belgrad Kapı Yolu Sokak, İmam Hatip Yolu Sokak, Asım Kazancıgil Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, Balıklı Seyitnizam Yolu Sokak, Yunus Emre Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, 40 Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi."
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