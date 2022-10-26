https://sputniknews.com.tr/20221026/istanbulda-gaybubet-evi-operasyonu-18-kisi-yakalandi-1062713807.html

İstanbul'da 'Gaybubet Evi' operasyonu: 18 kişi yakalandı

İstanbul'da 'Gaybubet Evi' operasyonu: 18 kişi yakalandı

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırdıkları hücre evlerine düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

fetö

istanbul

operasyon

gaybubet evleri

gaybubet

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin firari 20 üyesinin yakalanması için başlatılan soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde “gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında örgüt üyeliğinden yakalama kararı bulunan firari durumdaki FETÖ üyelerinin söz konusu hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 18 FETÖ mensubu yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, firari 2 örgüt üyesinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

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