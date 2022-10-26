https://sputniknews.com.tr/20221026/istanbulda-gaybubet-evi-operasyonu-18-kisi-yakalandi-1062713807.html
İstanbul'da 'Gaybubet Evi' operasyonu: 18 kişi yakalandı
İstanbul'da 'Gaybubet Evi' operasyonu: 18 kişi yakalandı
İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırdıkları hücre evlerine düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T10:36+0300
2022-10-26T10:36+0300
2022-10-26T10:44+0300
türkiye
fetö
istanbul
operasyon
gaybubet evleri
gaybubet
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin firari 20 üyesinin yakalanması için başlatılan soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde “gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında örgüt üyeliğinden yakalama kararı bulunan firari durumdaki FETÖ üyelerinin söz konusu hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 18 FETÖ mensubu yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, firari 2 örgüt üyesinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
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fetö, istanbul, operasyon, gaybubet evleri, gaybubet
fetö, istanbul, operasyon, gaybubet evleri, gaybubet
İstanbul'da 'Gaybubet Evi' operasyonu: 18 kişi yakalandı
10:36 26.10.2022 (güncellendi: 10:44 26.10.2022) Abone ol
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İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) ‘Gaybubet Evi’ olarak adlandırdıkları hücre evlerine düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin firari 20 üyesinin yakalanması için başlatılan soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde “gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı.
Haklarında örgüt üyeliğinden yakalama kararı bulunan firari durumdaki FETÖ üyelerinin söz konusu hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 18 FETÖ mensubu yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, firari 2 örgüt üyesinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.