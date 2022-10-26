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İstanbul Havalimanı kulesi, meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü
İstanbul Havalimanı kulesi, meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü
İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek amacıyla pembe ışıkla aydınlatıldı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T22:51+0300
2022-10-26T22:51+0300
yaşam
meme kanseri
farkındalık
istanbul havalimanı
kule
pembe
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Dünya Sağlık Örgütü'nce 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' olarak belirlenen ekimde İstanbul Havalimanı'nda bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.Havalimanı personeli yakalarına pembe kurdeleler takarken, hava trafik kontrol kulesi de pembe ışıkla aydınlatıldı.İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA da kurumsal sosyal medya hesaplarında bu aya dikkati çekmek için pembe kurdeleli logo kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/ataturk-kultur-merkezi-meme-kanserinde-farkindalik-icin-pembe-renge-burundu-1062287784.html
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meme kanseri, farkındalık, istanbul havalimanı, kule, pembe
meme kanseri, farkındalık, istanbul havalimanı, kule, pembe

İstanbul Havalimanı kulesi, meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü

22:51 26.10.2022
© AAİstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek amacıyla pembe ışıkla aydınlatıldı.
İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek amacıyla pembe ışıkla aydınlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
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İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek amacıyla pembe ışıkla aydınlatıldı.
Dünya Sağlık Örgütü'nce 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' olarak belirlenen ekimde İstanbul Havalimanı'nda bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Havalimanı personeli yakalarına pembe kurdeleler takarken, hava trafik kontrol kulesi de pembe ışıkla aydınlatıldı.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA da kurumsal sosyal medya hesaplarında bu aya dikkati çekmek için pembe kurdeleli logo kullandı.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
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Atatürk Kültür Merkezi, meme kanserinde farkındalık için pembe renge büründü
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