https://sputniknews.com.tr/20221026/istanbul-havalimani-kulesi-meme-kanseri-farkindaligi-icin-pembeye-burundu-1062742405.html

İstanbul Havalimanı kulesi, meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü

İstanbul Havalimanı kulesi, meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü

İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek amacıyla pembe ışıkla aydınlatıldı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T22:51+0300

2022-10-26T22:51+0300

2022-10-26T22:51+0300

yaşam

meme kanseri

farkındalık

istanbul havalimanı

kule

pembe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062742488_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9e969ae7c1eedb7a8f8a7eada9d28512.jpg

Dünya Sağlık Örgütü'nce 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' olarak belirlenen ekimde İstanbul Havalimanı'nda bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.Havalimanı personeli yakalarına pembe kurdeleler takarken, hava trafik kontrol kulesi de pembe ışıkla aydınlatıldı.İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA da kurumsal sosyal medya hesaplarında bu aya dikkati çekmek için pembe kurdeleli logo kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221013/ataturk-kultur-merkezi-meme-kanserinde-farkindalik-icin-pembe-renge-burundu-1062287784.html

istanbul havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meme kanseri, farkındalık, istanbul havalimanı, kule, pembe