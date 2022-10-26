https://sputniknews.com.tr/20221026/istanbul-havalimani-kulesi-meme-kanseri-farkindaligi-icin-pembeye-burundu-1062742405.html
İstanbul Havalimanı kulesi, meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü
İstanbul Havalimanı kulesi, meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü
İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek amacıyla pembe ışıkla aydınlatıldı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T22:51+0300
2022-10-26T22:51+0300
2022-10-26T22:51+0300
yaşam
meme kanseri
farkındalık
istanbul havalimanı
kule
pembe
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Dünya Sağlık Örgütü'nce 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' olarak belirlenen ekimde İstanbul Havalimanı'nda bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.Havalimanı personeli yakalarına pembe kurdeleler takarken, hava trafik kontrol kulesi de pembe ışıkla aydınlatıldı.İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA da kurumsal sosyal medya hesaplarında bu aya dikkati çekmek için pembe kurdeleli logo kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/ataturk-kultur-merkezi-meme-kanserinde-farkindalik-icin-pembe-renge-burundu-1062287784.html
istanbul havalimanı
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meme kanseri, farkındalık, istanbul havalimanı, kule, pembe
meme kanseri, farkındalık, istanbul havalimanı, kule, pembe
İstanbul Havalimanı kulesi, meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü
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İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek amacıyla pembe ışıkla aydınlatıldı.
Dünya Sağlık Örgütü'nce 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' olarak belirlenen ekimde İstanbul Havalimanı'nda bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Havalimanı personeli yakalarına pembe kurdeleler takarken, hava trafik kontrol kulesi de pembe ışıkla aydınlatıldı.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA da kurumsal sosyal medya hesaplarında bu aya dikkati çekmek için pembe kurdeleli logo kullandı.