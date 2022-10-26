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https://sputniknews.com.tr/20221026/israil-karis-gaz-sahasinda-uretim-icin-amerikan-energean-sirketine-onay-verdi-1062709299.html
İsrail, Kariş gaz sahasında üretim için Amerikan Energean Şirketi'ne onay verdi
İsrail, Kariş gaz sahasında üretim için Amerikan Energean Şirketi'ne onay verdi
İsrail Enerji Bakanlığı, Akdeniz'deki Kariş gaz sahasında üretimin başlaması için Amerikan Energean Şirketi'ne yeşil ışık yaktı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T02:28+0300
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dünya
israil
kariş
energean
lübnan
yair lapid
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İsrail resmi yayın kurumu KAN'ın haberine göre, Enerji Bakanlığı, Energean'a Kariş'te üretim için onay vererek olabilecek en kısa süre içinde üretimin başlamasını istiyor.İsrail Başbakanı Yair Lapid, pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesi ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmasına işaret ederek, "Perşembe günü Lübnan ile tarihi bir anlaşma imzalayacağız. İsrail yakın gelecekte Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi olacak" dedi.Ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Lapid, Kariş sahasından doğalgaz üretiminin İsrail'de enerji istikrarını güçlendireceğini ve enerji ihraç eden ülkeler arasındaki yerini de sağlamlaştıracağını ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.Lapid, orta ve uzun vadede yeşil ve yenilenebilir enerjiye çözümler bulmak için çalışmak gerektiğine dikkati çekti. İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığıİsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.ABD ara buluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamlandığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.İsrail Başbakanı Lapid, 11 Ekim'de, Lübnan'la deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde ara bulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında, Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220920/israil-karis-sahasinda-dogalgaz-uretimi-en-kisa-surede-baslayacak-1061398672.html
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israil, kariş, energean, lübnan, yair lapid
israil, kariş, energean, lübnan, yair lapid

İsrail, Kariş gaz sahasında üretim için Amerikan Energean Şirketi'ne onay verdi

02:28 26.10.2022 (güncellendi: 02:31 26.10.2022)
© TwitterENERGEAN Doğalgaz - Kariş - İsrail-Lübnan - ENERGEAN şirketi
Doğalgaz - Kariş - İsrail-Lübnan - ENERGEAN şirketi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© TwitterENERGEAN
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İsrail Enerji Bakanlığı, Akdeniz'deki Kariş gaz sahasında üretimin başlaması için Amerikan Energean Şirketi'ne yeşil ışık yaktı.
İsrail resmi yayın kurumu KAN'ın haberine göre, Enerji Bakanlığı, Energean'a Kariş'te üretim için onay vererek olabilecek en kısa süre içinde üretimin başlamasını istiyor.
İsrail Başbakanı Yair Lapid, pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesi ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmasına işaret ederek, "Perşembe günü Lübnan ile tarihi bir anlaşma imzalayacağız. İsrail yakın gelecekte Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi olacak" dedi.
Ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Lapid, Kariş sahasından doğalgaz üretiminin İsrail'de enerji istikrarını güçlendireceğini ve enerji ihraç eden ülkeler arasındaki yerini de sağlamlaştıracağını ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.
Lapid, orta ve uzun vadede yeşil ve yenilenebilir enerjiye çözümler bulmak için çalışmak gerektiğine dikkati çekti.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.
İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.
ABD ara buluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamlandığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.
İsrail Başbakanı Lapid, 11 Ekim'de, Lübnan'la deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde ara bulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında, Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.
İsrail gazı için ilk yüzü yüze görüşme Mayıs’ta - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
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İsrail: Kariş sahasında doğalgaz üretimi en kısa sürede başlayacak
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