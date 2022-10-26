https://sputniknews.com.tr/20221026/israil-cumhurbaskani-herzog-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-gorustu-1062709476.html

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, Washington ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Anrony Blinken ile bir araya... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T03:24+0300

2022-10-26T03:24+0300

2022-10-26T03:24+0300

dünya

abd

antony blinken

isaac herzog

görüşme

joe biden

beyaz saray

israil

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ABD Dışişleri'nde yapılan görüşmeden önce basına açıklama yapan Isaac Herzog, "İsrail ile ABD arasındaki ilişki her zamanki gibi güçlü ve yönetime İsrail'e benzersiz desteği için teşekkür etmek istiyorum" dedi.Biden'ın İsrail'in çok iyi bir dostu olduğunu belirten Herzog, İsrail'e uluslararası platformlarda verdiği destek ve Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmasını yakından takip ettiği için de Amerikan yönetimine teşekkür etti.Herzog, "İran'ın bize ve genel olarak insanlığa sunduğu zorlukları, yönetimle yaptığım görüşmelerin yanı sıra, sizinle de konuşacağız. Kalbimiz İran halkıyla atıyor. İran'ın kadınları her gün baskı altında ve saldırıya uğruyor" dediBlinken ise yaptığı açıklamada Herzog'un Washington ziyaretinin iki ülke arasındaki kalıcı ortaklığın güçlü bir sembolü, olduğunu dile getirdi.ABD'li bakan, "Son birkaç yıldır birlikte çok iyi ve çok önemli işler yaptık, az önce bahsettiğiniz anlaşma da dahil. Lübnan ve İsrail arasında deniz sınırı konusunda gerçekten tarihi anlaşma, hem İsrail'e hem de Lübnan'a deniz altındaki kaynaklar açısından derin ekonomik faydalar sağlama olasılığının yanı sıra, barış ve istikrarı sağlamanın bir yolu olarak da sunan bir şeydir" dedi.Blinken, Batı Şeria'da artan şiddetin azaltılması çağrısında bulunurken, tarafları birbirini kışkırtacak eylem ve söylemlerden uzak durması gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20221026/israil-karis-gaz-sahasinda-uretim-icin-amerikan-energean-sirketine-onay-verdi-1062709299.html

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