https://sputniknews.com.tr/20221026/israil-cumhurbaskani-herzog-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-gorustu-1062709476.html
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, Washington ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Anrony Blinken ile bir araya... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T03:24+0300
2022-10-26T03:24+0300
2022-10-26T03:24+0300
dünya
abd
antony blinken
isaac herzog
görüşme
joe biden
beyaz saray
israil
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ABD Dışişleri'nde yapılan görüşmeden önce basına açıklama yapan Isaac Herzog, "İsrail ile ABD arasındaki ilişki her zamanki gibi güçlü ve yönetime İsrail'e benzersiz desteği için teşekkür etmek istiyorum" dedi.Biden'ın İsrail'in çok iyi bir dostu olduğunu belirten Herzog, İsrail'e uluslararası platformlarda verdiği destek ve Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmasını yakından takip ettiği için de Amerikan yönetimine teşekkür etti.Herzog, "İran'ın bize ve genel olarak insanlığa sunduğu zorlukları, yönetimle yaptığım görüşmelerin yanı sıra, sizinle de konuşacağız. Kalbimiz İran halkıyla atıyor. İran'ın kadınları her gün baskı altında ve saldırıya uğruyor" dediBlinken ise yaptığı açıklamada Herzog'un Washington ziyaretinin iki ülke arasındaki kalıcı ortaklığın güçlü bir sembolü, olduğunu dile getirdi.ABD'li bakan, "Son birkaç yıldır birlikte çok iyi ve çok önemli işler yaptık, az önce bahsettiğiniz anlaşma da dahil. Lübnan ve İsrail arasında deniz sınırı konusunda gerçekten tarihi anlaşma, hem İsrail'e hem de Lübnan'a deniz altındaki kaynaklar açısından derin ekonomik faydalar sağlama olasılığının yanı sıra, barış ve istikrarı sağlamanın bir yolu olarak da sunan bir şeydir" dedi.Blinken, Batı Şeria'da artan şiddetin azaltılması çağrısında bulunurken, tarafları birbirini kışkırtacak eylem ve söylemlerden uzak durması gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221026/israil-karis-gaz-sahasinda-uretim-icin-amerikan-energean-sirketine-onay-verdi-1062709299.html
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abd, antony blinken, isaac herzog, görüşme, joe biden, beyaz saray, israil
abd, antony blinken, isaac herzog, görüşme, joe biden, beyaz saray, israil
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
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İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, Washington ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Anrony Blinken ile bir araya geldi.
ABD Dışişleri'nde yapılan görüşmeden önce basına açıklama yapan Isaac Herzog, "İsrail ile ABD arasındaki ilişki her zamanki gibi güçlü ve yönetime İsrail'e benzersiz desteği için teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Biden'ın İsrail'in çok iyi bir dostu olduğunu belirten Herzog, İsrail'e uluslararası platformlarda verdiği destek ve Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmasını yakından takip ettiği için de Amerikan yönetimine teşekkür etti.
Herzog, "İran'ın bize ve genel olarak insanlığa sunduğu zorlukları, yönetimle yaptığım görüşmelerin yanı sıra, sizinle de konuşacağız. Kalbimiz İran halkıyla atıyor. İran'ın kadınları her gün baskı altında ve saldırıya uğruyor" dedi
Blinken ise yaptığı açıklamada Herzog'un Washington ziyaretinin iki ülke arasındaki kalıcı ortaklığın güçlü bir sembolü, olduğunu dile getirdi.
ABD'li bakan, "Son birkaç yıldır birlikte çok iyi ve çok önemli işler yaptık, az önce bahsettiğiniz anlaşma da dahil. Lübnan ve İsrail arasında deniz sınırı konusunda gerçekten tarihi anlaşma, hem İsrail'e hem de Lübnan'a deniz altındaki kaynaklar açısından derin ekonomik faydalar sağlama olasılığının yanı sıra, barış ve istikrarı sağlamanın bir yolu olarak da sunan bir şeydir" dedi.
Blinken, Batı Şeria'da artan şiddetin azaltılması çağrısında bulunurken, tarafları birbirini kışkırtacak eylem ve söylemlerden uzak durması gerektiğini vurguladı.