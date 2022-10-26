https://sputniknews.com.tr/20221026/irakta-devlet-bankasindan-25-milyar-dolar-calinmasiyla-ilgili-sorusturmada-bir-kisi-tutuklandi-1062744403.html
Irak’ta devlet bankasından 2.5 milyar dolar çalınmasıyla ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı
Irak’ta devlet bankasından 2.5 milyar dolar çalınmasıyla ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı
Irak’ta Genel Vergi Dairesi'nin bir devlet bankasında bulunan 2.5 milyar dolarlık mevduatının çalınmasıyla ilgili soruşturmada bir şüpheli yurt dışına kaçmaya... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T23:49+0300
2022-10-26T23:49+0300
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Irak resmi haber ajansı INA’ya göre, bir devlet bankasından 2.5 milyar dolar çalınmasıyla ilgili soruşturmada mahkeme 3 kişi hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi de, zanlılardan Nur Zuheyr Casim'in özel bir uçakla yurt dışına kaçmak isterken havalimanında özel olarak görevlendirilen bir güç tarafından yakalanarak tutuklandığını belirtti.Soruşturma kapsamında mahkeme ayrıca savcılığın talebi üzerine Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairesinin çeşitli bölümlerinde genel müdür pozisyonunda bulunan 5 sanık hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı aldı.Irak'ta 16 Ekim'de Genel Vergi Dairesine ait 2.5 milyar dolarlık mevduatın bir devlet bankasından çalındığı iddia edilmişti. Maliye Bakanlığı iddialara ilişkin inceleme başlatması için Şeffaflık Kurumuna resmi yazı göndermişti.Şeffaflık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, konu hakkında inceleme başlatıldığı ve meselenin yargıya taşındığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221017/irak-cumhurbaskani-resid-gorevine-resmen-basladi-anayasayi-korumak-icin-tum-cabami-sarf-edecegim-1062420161.html
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irak, banka, soygun, banka soygunu, tutuklama, dolar
irak, banka, soygun, banka soygunu, tutuklama, dolar
Irak’ta devlet bankasından 2.5 milyar dolar çalınmasıyla ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı
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Irak’ta Genel Vergi Dairesi'nin bir devlet bankasında bulunan 2.5 milyar dolarlık mevduatının çalınmasıyla ilgili soruşturmada bir şüpheli yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Irak resmi haber ajansı INA’ya göre, bir devlet bankasından 2.5 milyar dolar çalınmasıyla ilgili soruşturmada mahkeme 3 kişi hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.
Irak İçişleri Bakanı Osman Ganimi de, zanlılardan Nur Zuheyr Casim'in özel bir uçakla yurt dışına kaçmak isterken havalimanında özel olarak görevlendirilen bir güç tarafından yakalanarak tutuklandığını belirtti.
Soruşturma kapsamında mahkeme ayrıca savcılığın talebi üzerine Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairesinin çeşitli bölümlerinde genel müdür pozisyonunda bulunan 5 sanık hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı aldı.
Irak'ta 16 Ekim'de Genel Vergi Dairesine ait 2.5 milyar dolarlık mevduatın bir devlet bankasından çalındığı iddia edilmişti. Maliye Bakanlığı iddialara ilişkin inceleme başlatması için Şeffaflık Kurumuna resmi yazı göndermişti.
Şeffaflık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, konu hakkında inceleme başlatıldığı ve meselenin yargıya taşındığı bildirilmişti.