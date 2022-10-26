https://sputniknews.com.tr/20221026/ingilterede-temel-gida-fiyatlarindaki-artis-devam-ediyor-1062718243.html
İngiltere’de temel gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor
İngiltere’de temel gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor
İngiltere’de eylül ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde ay çiçek yağı fiyatı yüzde 65, makarna fiyatı yüzde 60, çay fiyatı ise yüzde 46 artış kaydetti. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T11:55+0300
2022-10-26T11:55+0300
2022-10-26T12:03+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
gıda
zam
enflasyon
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İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), “İngiltere’de en düşük fiyatlı 30 temel ürünün fiyatı 2021 yılının nisan ayından bu yana nasıl değişti?” başlıklı araştırmasının verilerini paylaştı. ONS verilerine göre, ülkede marketlerdeki en ucuz 30 gıda ürününün fiyatı bu yılın nisan ayına kadarki 12 aylık dönede yüzde 7 artarken, eylül ayına kadarki dönemde yüzde 17 artış kaydetti. Verilere göre, geçen yılın ekim ayı ile bu yılın ekim ayı arasındaki dönemde, marketlerdeki 30 temel ürün içerisindeki 15 ürünün fiyatı yüzde 15’in üzerinde artarken, sadece 4 ürünün fiyatı düşüş kaydetti. Ülkede, eylül ayı itibariyle son bir yıl içerisinde ay çiçek yağının fiyatı yüzde 65, makarnanın fiyatı yüzde 60, çayın fiyatı yüzde 46, patates cipsinin fiyatı yüzde 38.7 ve ekmeğin fiyatı ise 37.6 artış gösterdi. ONS tarafından açıklanan “Artan hayat pahalılığının halk üzerinde 2022 yılının nisan ve eylül ayları arasındaki değişen etkileri” başlıklı araştırmaya göre ise, ülkede halkın çok ciddi bir kısmı artık kira, konut kredisi ve enerji faturalarını ödemekte zorlanıyor. Bu verilere göre, ülkede halkın yüzde 30’u konut kredisi ve kiralarını, yüzde 45’i enerji faturalarını ödemekte zorluk çekiyor. İngiltere’de enflasyon, eylülde yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221020/alman-supermarketleri-abdli-gida-devlerine-karsi-gevrek-cikolatali-bar-kola-raflari-bos-kaldi-1062526577.html
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ingiltere, gıda, zam, enflasyon
ingiltere, gıda, zam, enflasyon
İngiltere’de temel gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor
11:55 26.10.2022 (güncellendi: 12:03 26.10.2022) Abone ol
İngiltere’de eylül ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde ay çiçek yağı fiyatı yüzde 65, makarna fiyatı yüzde 60, çay fiyatı ise yüzde 46 artış kaydetti.
İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), “İngiltere’de en düşük fiyatlı 30 temel ürünün fiyatı 2021 yılının nisan ayından bu yana nasıl değişti?” başlıklı araştırmasının verilerini paylaştı.
ONS verilerine göre, ülkede marketlerdeki en ucuz 30 gıda ürününün fiyatı bu yılın nisan ayına kadarki 12 aylık dönede yüzde 7 artarken, eylül ayına kadarki dönemde yüzde 17 artış kaydetti.
Verilere göre, geçen yılın ekim ayı ile bu yılın ekim ayı arasındaki dönemde, marketlerdeki 30 temel ürün içerisindeki 15 ürünün fiyatı yüzde 15’in üzerinde artarken, sadece 4 ürünün fiyatı düşüş kaydetti.
Ülkede, eylül ayı itibariyle son bir yıl içerisinde ay çiçek yağının fiyatı yüzde 65, makarnanın fiyatı yüzde 60, çayın fiyatı yüzde 46, patates cipsinin fiyatı yüzde 38.7 ve ekmeğin fiyatı ise 37.6 artış gösterdi.
ONS tarafından açıklanan “Artan hayat pahalılığının halk üzerinde 2022 yılının nisan ve eylül ayları arasındaki değişen etkileri” başlıklı araştırmaya göre ise, ülkede halkın çok ciddi bir kısmı artık kira, konut kredisi ve enerji faturalarını ödemekte zorlanıyor. Bu verilere göre, ülkede halkın yüzde 30’u konut kredisi ve kiralarını, yüzde 45’i enerji faturalarını ödemekte zorluk çekiyor.
İngiltere’de enflasyon, eylülde yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.