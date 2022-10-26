https://sputniknews.com.tr/20221026/ibb-baskani-imamoglundan-binali-yildirima-ziyaret-1062719516.html

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a ziyaret

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a ziyaret

İmamoğlu, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T12:36+0300

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binali yıldırım

politika

ekrem imamoğlu

ziyaret

sağlık

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken trafik kazasında yaralanan Binali Yıldırım ve aynı araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan İmamoğlu, aynı hastanede tedavi gören Bartın Amasra'daki grizu patlamasından yaralı kurtulan 6 maden işçisi ile metrobüs kazasında yaralanan İETT şoförü Mahsun Kibar'a da ziyarette bulundu.

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binali yıldırım, ekrem imamoğlu, ziyaret, sağlık