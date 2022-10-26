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https://sputniknews.com.tr/20221026/hindistan-haksiz-uygulamalari-nedeniyle-googlea-161-milyon-dolar-para-cezasi-verdi-1062736661.html
Hindistan haksız uygulamaları nedeniyle Google'a 161 milyon dolar para cezası verdi
Hindistan haksız uygulamaları nedeniyle Google'a 161 milyon dolar para cezası verdi
Hindistan, piyasaya hakim olmak için Android platformunu kullandığı gerekçesiyle Google'a 161 milyon dolar para cezası verdi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T20:34+0300
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Hindistan Rekabet Komisyonu'nca yapılan açıklamada, teknoloji devi; Google Chrome, YouTube, Google Haritalar ve diğer uygulamalarının hakimiyetini sağlamak için akıllı telefon üreticileriyle "tek taraflı anlaşmalar" yapmakla suçlandı.BBC'nin haberine göre, Google'ın, Android işletim sisteminin lisansını "kötüye kullandığını" belirten Komisyon, şirkete bu tür uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.Açıklamada, Google'ın bu uygulamasının rekabeti engellediği belirtilerek teknoloji devine 161 milyon dolar ceza verildiği aktarıldı.Söz konusu ceza veya suçlamalara dair Google'dan henüz açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221026/microsoft-ve-alphabetin-net-karlarinda-dusus-1062705975.html
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hindistan, google, android, youtube, chrome, google chrome
hindistan, google, android, youtube, chrome, google chrome

Hindistan haksız uygulamaları nedeniyle Google'a 161 milyon dolar para cezası verdi

20:34 26.10.2022 (güncellendi: 20:38 26.10.2022)
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVGoogle- YouTube
Google- YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Hindistan, piyasaya hakim olmak için Android platformunu kullandığı gerekçesiyle Google'a 161 milyon dolar para cezası verdi.
Hindistan Rekabet Komisyonu'nca yapılan açıklamada, teknoloji devi; Google Chrome, YouTube, Google Haritalar ve diğer uygulamalarının hakimiyetini sağlamak için akıllı telefon üreticileriyle "tek taraflı anlaşmalar" yapmakla suçlandı.
BBC'nin haberine göre, Google'ın, Android işletim sisteminin lisansını "kötüye kullandığını" belirten Komisyon, şirkete bu tür uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.
Açıklamada, Google'ın bu uygulamasının rekabeti engellediği belirtilerek teknoloji devine 161 milyon dolar ceza verildiği aktarıldı.
Söz konusu ceza veya suçlamalara dair Google'dan henüz açıklama yapılmadı.
Microsoft - Google - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
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