https://sputniknews.com.tr/20221026/hesabi-hacklenen-gulsah-saracoglunun-kullanici-adi-metres-yapildi-suc-duyurusunda-bulunduk-1062720693.html
Hesabı hacklenen Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı 'metres' yapıldı: 'Suç duyurusunda bulunduk'
Hesabı hacklenen Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı 'metres' yapıldı: 'Suç duyurusunda bulunduk'
Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabı dün akşam hacklenerek adı ‘metres_gulsah’ olarak değiştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Saraçoğlu, hesabını... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T12:49+0300
2022-10-26T12:49+0300
2022-10-26T12:53+0300
gülşah saraçoğlu
yaşam
hack
instagram
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Uzun zamandır TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyeliğini yapan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabındaki kullanıcı adı ‘metres_gulsah’ olarak güncellendi. Kullanıcıların gözünden kaçmayan değişikliğin ardından Saraçoğlu'nun hesabının hacklendiği ortaya çıktı. Instagram hesabını kurtaran modacıdan beklenen açıklama da geldi.‘Kişiler tespit edildi'1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kurtaran Saraçoğlu, yaptığı açıklamada "Ben çekimdeyken hesabım hacklenip kullanıcı adım değiştirilmiştir. Hesabımı hemen kurtardık, kullanıcı adım da eskisi gibi hesabımda yer alacaktır. Değerli avukatım tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve ilgili kişiler tespit edilmiştir. Gereği yapılacaktır" dedi.Hakaret edenlere de davaÜnlü isim, bu süreçte kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderen kişiler için de harekete geçti. Yasal yollara başvurduğunu söyleyen Saraçoğlu, "Hesabımın ele geçirilmesinden sonra kullanıcı adımın değişmesiyle birlikte şahsıma yönelik gerek sosyal medyadan gerekse başka mecralardan yapılan hakaretlerle alakalı tüm mesajlar ve paylaşımlar tek tek incelenmiş olup suç teşkil eden mesaj sahipleri hakkında Cumhuriyet savcılıkları nezdinde yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20210705/gulsah-saracogluna-bicakli-tehdide-uzaklastirma-1044887672.html
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gülşah saraçoğlu, hack, instagram
gülşah saraçoğlu, hack, instagram
Hesabı hacklenen Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı 'metres' yapıldı: 'Suç duyurusunda bulunduk'
12:49 26.10.2022 (güncellendi: 12:53 26.10.2022) Abone ol
Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabı dün akşam hacklenerek adı ‘metres_gulsah’ olarak değiştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Saraçoğlu, hesabını hackleyen kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini ve haklarında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Uzun zamandır TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyeliğini yapan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabındaki kullanıcı adı ‘metres_gulsah’ olarak güncellendi. Kullanıcıların gözünden kaçmayan değişikliğin ardından Saraçoğlu'nun hesabının hacklendiği ortaya çıktı. Instagram hesabını kurtaran modacıdan beklenen açıklama da geldi.
‘Kişiler tespit edildi'
1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kurtaran Saraçoğlu, yaptığı açıklamada "Ben çekimdeyken hesabım hacklenip kullanıcı adım değiştirilmiştir. Hesabımı hemen kurtardık, kullanıcı adım da eskisi gibi hesabımda yer alacaktır. Değerli avukatım tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve ilgili kişiler tespit edilmiştir. Gereği yapılacaktır" dedi.
Hakaret edenlere de dava
Ünlü isim, bu süreçte kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderen kişiler için de harekete geçti. Yasal yollara başvurduğunu söyleyen Saraçoğlu, "Hesabımın ele geçirilmesinden sonra kullanıcı adımın değişmesiyle birlikte şahsıma yönelik gerek sosyal medyadan gerekse başka mecralardan yapılan hakaretlerle alakalı tüm mesajlar ve paylaşımlar tek tek incelenmiş olup suç teşkil eden mesaj sahipleri hakkında Cumhuriyet savcılıkları nezdinde yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.