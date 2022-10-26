https://sputniknews.com.tr/20221026/herzog-abdde-ukraynadaki-iran-dronelari-iddiasina-iliskin-fotografli-kanit-sunacagini-soyledi-1062722293.html
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD'de: 'Ukrayna'daki İran İHA'ları' iddiasına ilişkin kanıt sunacak
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD'de: 'Ukrayna'daki İran İHA'ları' iddiasına ilişkin kanıt sunacak
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'li yetkililere İran insansız hava araçlarının Rusya tarafından Ukrayna'da savaşta kullanıldığını gösteren kanıtlar... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T13:34+0300
2022-10-26T13:34+0300
2022-10-26T13:42+0300
dünya
isaac herzog
israil
abd
antony blinken
iran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053850996_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_3eb675d33c398a4b10de7651c1f07eb8.jpg
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD ziyareti kapsamında Washington'a gitti.Gündemin en acil konusunun 'sadece Ortadoğu'yu değil tüm dünyayı istikrarsızlaştıran İran tehdidi' olduğunu söyleyen Herzog'un ofisi tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında İran İHA'larını kullandığını gösteren fotoğraflı kanıtları paylaşacağı belirtildi.Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İran'ın inkarlarına ve Rusça yazı ekleyerek İran kökenlerini gizlemeye çalışmasına rağmen, iddia edilen İHAe'ların parçalarının İran'dakilerle aynı olduğu açık" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, fotoğraf 'kanıtlarının' Ukrayna'daki İHA'ların yapıları, boyutları ve numaralandırmaları dahil olmak üzere çoğunlukla aynı özelliklere sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.Herzog ise, "İran bir kez daha güvenilmeyeceğini ve öldürmenin, acı çekmenin ve nefretin olduğu her bölgede olduğunu kanıtlıyor. İran silahları küresel istikrarsızlıkta merkezi bir rol oynuyor. Uluslararası toplum şimdi ve gelecekte dersini almalı" açıklamasında bulundu.Öte yandan, Herzog sözde fotoğraf kanıtlarının hangi ABD'li yetkililere sunacağını açıklamadı.İran İHA'larının Ukrayna'da 'korkunç' etkilere neden olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da, Herzog'la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada "İran'ın bölgede ve ötesinde gerçekleştirdiği tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı ve terörize edici eylemlere karşı birlikte duruyoruz" dedi.Herzog ayroca, Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı müzakerelerinde arabulucu olan yetkili ABD enerji elçisi Amos Hochstein ile de bir araya geldi.Taraflar arasında varılacak anlaşmanın Perşembe günü imzalanması bekleniyor.Nany Pelosi ile de görüşmesi beklenen Herzog'un, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yapacağı görüşmenin ardından Biden ile Beyaz Saray'da görüşmesi planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221024/nytden-ukraynadaki-iran-ihalarina-iliskin-haber-sesini-duyduk-gorduk-ates-ettik-1062641288.html
https://sputniknews.com.tr/20221024/israil-ukraynaya-ihalarla-mucadeleyle-ilgili-istihbarat-sagladi-1062655929.html
israil
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053850996_81:0:1497:1062_1920x0_80_0_0_9256e61bc4e67e0795bbf8ec60bc3e4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isaac herzog, israil, abd, antony blinken, iran
isaac herzog, israil, abd, antony blinken, iran
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD'de: 'Ukrayna'daki İran İHA'ları' iddiasına ilişkin kanıt sunacak
13:34 26.10.2022 (güncellendi: 13:42 26.10.2022) Abone ol
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'li yetkililere İran insansız hava araçlarının Rusya tarafından Ukrayna'da savaşta kullanıldığını gösteren kanıtlar sunacağını söyledi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD ziyareti kapsamında Washington'a gitti.
Gündemin en acil konusunun 'sadece Ortadoğu'yu değil tüm dünyayı istikrarsızlaştıran İran tehdidi' olduğunu söyleyen Herzog'un ofisi tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında İran İHA'larını kullandığını gösteren fotoğraflı kanıtları paylaşacağı belirtildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İran'ın inkarlarına ve Rusça yazı ekleyerek İran kökenlerini gizlemeye çalışmasına rağmen, iddia edilen İHAe'ların parçalarının İran'dakilerle aynı olduğu açık" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, fotoğraf 'kanıtlarının' Ukrayna'daki İHA'ların yapıları, boyutları ve numaralandırmaları dahil olmak üzere çoğunlukla aynı özelliklere sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.
Herzog ise, "İran bir kez daha güvenilmeyeceğini ve öldürmenin, acı çekmenin ve nefretin olduğu her bölgede olduğunu kanıtlıyor. İran silahları küresel istikrarsızlıkta merkezi bir rol oynuyor. Uluslararası toplum şimdi ve gelecekte dersini almalı" açıklamasında bulundu.
Öte yandan, Herzog sözde fotoğraf kanıtlarının hangi ABD'li yetkililere sunacağını açıklamadı.
İran İHA'larının Ukrayna'da 'korkunç' etkilere neden olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da, Herzog'la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada "İran'ın bölgede ve ötesinde gerçekleştirdiği tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı ve terörize edici eylemlere karşı birlikte duruyoruz" dedi.
Herzog ayroca, Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı müzakerelerinde arabulucu olan yetkili ABD enerji elçisi Amos Hochstein ile de bir araya geldi.
Taraflar arasında varılacak anlaşmanın Perşembe günü imzalanması bekleniyor.
Nany Pelosi ile de görüşmesi beklenen Herzog'un, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yapacağı görüşmenin ardından Biden ile Beyaz Saray'da görüşmesi planlanıyor.