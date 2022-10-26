https://sputniknews.com.tr/20221026/herzog-abdde-ukraynadaki-iran-dronelari-iddiasina-iliskin-fotografli-kanit-sunacagini-soyledi-1062722293.html

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD'de: 'Ukrayna'daki İran İHA'ları' iddiasına ilişkin kanıt sunacak

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD'de: 'Ukrayna'daki İran İHA'ları' iddiasına ilişkin kanıt sunacak

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'li yetkililere İran insansız hava araçlarının Rusya tarafından Ukrayna'da savaşta kullanıldığını gösteren kanıtlar... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T13:34+0300

2022-10-26T13:34+0300

2022-10-26T13:42+0300

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD ziyareti kapsamında Washington'a gitti.Gündemin en acil konusunun 'sadece Ortadoğu'yu değil tüm dünyayı istikrarsızlaştıran İran tehdidi' olduğunu söyleyen Herzog'un ofisi tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında İran İHA'larını kullandığını gösteren fotoğraflı kanıtları paylaşacağı belirtildi.Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İran'ın inkarlarına ve Rusça yazı ekleyerek İran kökenlerini gizlemeye çalışmasına rağmen, iddia edilen İHAe'ların parçalarının İran'dakilerle aynı olduğu açık" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, fotoğraf 'kanıtlarının' Ukrayna'daki İHA'ların yapıları, boyutları ve numaralandırmaları dahil olmak üzere çoğunlukla aynı özelliklere sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.Herzog ise, "İran bir kez daha güvenilmeyeceğini ve öldürmenin, acı çekmenin ve nefretin olduğu her bölgede olduğunu kanıtlıyor. İran silahları küresel istikrarsızlıkta merkezi bir rol oynuyor. Uluslararası toplum şimdi ve gelecekte dersini almalı" açıklamasında bulundu.Öte yandan, Herzog sözde fotoğraf kanıtlarının hangi ABD'li yetkililere sunacağını açıklamadı.İran İHA'larının Ukrayna'da 'korkunç' etkilere neden olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da, Herzog'la görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada "İran'ın bölgede ve ötesinde gerçekleştirdiği tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı ve terörize edici eylemlere karşı birlikte duruyoruz" dedi.Herzog ayroca, Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı müzakerelerinde arabulucu olan yetkili ABD enerji elçisi Amos Hochstein ile de bir araya geldi.Taraflar arasında varılacak anlaşmanın Perşembe günü imzalanması bekleniyor.Nany Pelosi ile de görüşmesi beklenen Herzog'un, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yapacağı görüşmenin ardından Biden ile Beyaz Saray'da görüşmesi planlanıyor.

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