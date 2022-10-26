https://sputniknews.com.tr/20221026/haluk-levent-konserde-kaybolan-cocugun-annesine-ulasmak-icin-beste-yapti-1062713079.html

Haluk Levent konserde kaybolan çocuğun annesine ulaşmak için beste yaptı

Haluk Levent konserde kaybolan çocuğun annesine ulaşmak için beste yaptı

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in Adana’nın Ceyhan ilçesinde verdiği konserde, kaybolan bir çocuğu sahneye çıkartarak, annesini bulmak için beste yapması... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

haluk levent

konser

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda Haluk Levent konser verdi. Konsere Ceyhan halkı yoğun ilgi gösterdi. Konser sırasında kaybolan Muhammet Ali isimli bir çocuğu Haluk Levent sahneye çıkardı.Levent, ardından Muhammet Ali’nin annesini bulmak için beste yaptı. Yaptığı bestede, "Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin. Neredesin, neredesin. Muhammet Ali ağlıyor. Rahat ol, annen gelecek. Neredesin annesi sen neredesin, nasıl bıraktın bu çocuğu buraya. Bırakmadım diyorsun ama ağlıyor deminden beri burada" sözlerini gitar ve bateri eşliğinde söyledi.Konsere gelen seyirciler ise ritme ayak uydurdu.

https://sputniknews.com.tr/20221006/haluk-levent-kurucesmede-verdigim-konserin-geliri-ceylaya-ulasti-1062033818.html

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