https://sputniknews.com.tr/20221026/haluk-levent-konserde-kaybolan-cocugun-annesine-ulasmak-icin-beste-yapti-1062713079.html
Haluk Levent konserde kaybolan çocuğun annesine ulaşmak için beste yaptı
Haluk Levent konserde kaybolan çocuğun annesine ulaşmak için beste yaptı
Ünlü sanatçı Haluk Levent'in Adana’nın Ceyhan ilçesinde verdiği konserde, kaybolan bir çocuğu sahneye çıkartarak, annesini bulmak için beste yapması... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T10:03+0300
2022-10-26T10:03+0300
2022-10-26T10:07+0300
yaşam
türkiye
haluk levent
konser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056520085_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_24190f0f1ea867d1a30317f7f61bcb2f.jpg
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda Haluk Levent konser verdi. Konsere Ceyhan halkı yoğun ilgi gösterdi. Konser sırasında kaybolan Muhammet Ali isimli bir çocuğu Haluk Levent sahneye çıkardı.Levent, ardından Muhammet Ali’nin annesini bulmak için beste yaptı. Yaptığı bestede, "Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin. Neredesin, neredesin. Muhammet Ali ağlıyor. Rahat ol, annen gelecek. Neredesin annesi sen neredesin, nasıl bıraktın bu çocuğu buraya. Bırakmadım diyorsun ama ağlıyor deminden beri burada" sözlerini gitar ve bateri eşliğinde söyledi.Konsere gelen seyirciler ise ritme ayak uydurdu.
https://sputniknews.com.tr/20221006/haluk-levent-kurucesmede-verdigim-konserin-geliri-ceylaya-ulasti-1062033818.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056520085_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_7f7e8136b125dd865b0df866433c1b5a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, haluk levent, konser
türkiye, haluk levent, konser
Haluk Levent konserde kaybolan çocuğun annesine ulaşmak için beste yaptı
10:03 26.10.2022 (güncellendi: 10:07 26.10.2022) Abone ol
Ünlü sanatçı Haluk Levent'in Adana’nın Ceyhan ilçesinde verdiği konserde, kaybolan bir çocuğu sahneye çıkartarak, annesini bulmak için beste yapması izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda Haluk Levent konser verdi. Konsere Ceyhan halkı yoğun ilgi gösterdi. Konser sırasında kaybolan Muhammet Ali isimli bir çocuğu Haluk Levent sahneye çıkardı.
Levent, ardından Muhammet Ali’nin annesini bulmak için beste yaptı.
Yaptığı bestede, "Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin. Neredesin, neredesin. Muhammet Ali ağlıyor. Rahat ol, annen gelecek. Neredesin annesi sen neredesin, nasıl bıraktın bu çocuğu buraya. Bırakmadım diyorsun ama ağlıyor deminden beri burada" sözlerini gitar ve bateri eşliğinde söyledi.
Konsere gelen seyirciler ise ritme ayak uydurdu.