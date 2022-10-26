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https://sputniknews.com.tr/20221026/haluk-levent-konserde-kaybolan-cocugun-annesine-ulasmak-icin-beste-yapti-1062713079.html
Haluk Levent konserde kaybolan çocuğun annesine ulaşmak için beste yaptı
Haluk Levent konserde kaybolan çocuğun annesine ulaşmak için beste yaptı
Ünlü sanatçı Haluk Levent'in Adana’nın Ceyhan ilçesinde verdiği konserde, kaybolan bir çocuğu sahneye çıkartarak, annesini bulmak için beste yapması... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
haluk levent
konser
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda Haluk Levent konser verdi. Konsere Ceyhan halkı yoğun ilgi gösterdi. Konser sırasında kaybolan Muhammet Ali isimli bir çocuğu Haluk Levent sahneye çıkardı.Levent, ardından Muhammet Ali’nin annesini bulmak için beste yaptı. Yaptığı bestede, "Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin. Neredesin, neredesin. Muhammet Ali ağlıyor. Rahat ol, annen gelecek. Neredesin annesi sen neredesin, nasıl bıraktın bu çocuğu buraya. Bırakmadım diyorsun ama ağlıyor deminden beri burada" sözlerini gitar ve bateri eşliğinde söyledi.Konsere gelen seyirciler ise ritme ayak uydurdu.
https://sputniknews.com.tr/20221006/haluk-levent-kurucesmede-verdigim-konserin-geliri-ceylaya-ulasti-1062033818.html
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türkiye, haluk levent, konser
türkiye, haluk levent, konser

Haluk Levent konserde kaybolan çocuğun annesine ulaşmak için beste yaptı

10:03 26.10.2022 (güncellendi: 10:07 26.10.2022)
© AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-AW623948Haluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-AW623948
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Ünlü sanatçı Haluk Levent'in Adana’nın Ceyhan ilçesinde verdiği konserde, kaybolan bir çocuğu sahneye çıkartarak, annesini bulmak için beste yapması izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda Haluk Levent konser verdi. Konsere Ceyhan halkı yoğun ilgi gösterdi. Konser sırasında kaybolan Muhammet Ali isimli bir çocuğu Haluk Levent sahneye çıkardı.
Levent, ardından Muhammet Ali’nin annesini bulmak için beste yaptı.
Yaptığı bestede, "Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin. Neredesin, neredesin. Muhammet Ali ağlıyor. Rahat ol, annen gelecek. Neredesin annesi sen neredesin, nasıl bıraktın bu çocuğu buraya. Bırakmadım diyorsun ama ağlıyor deminden beri burada" sözlerini gitar ve bateri eşliğinde söyledi.
Konsere gelen seyirciler ise ritme ayak uydurdu.
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
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