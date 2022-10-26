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Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı
Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı
İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T16:00+0300
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gülşen
yurt dışı yasağı
yaşam
hakaret
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Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen, 21 Ekim cuma günü hakim karşısına çıkmıştı. Gülşen tarafından mahkemeye sunulan yazılı savunmada, yurt dışı yasağının ve her perşembe günü karakola imza verme şartının kaldırılması talep edilmişti.Neden soruşturma açıldı?Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında İmam Hatip Liselilere hakaret ettiği iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resmen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221021/gulsen-davasinda-ara-karar-adli-kontrol-tedbiri-kaldirildi-yurt-disi-yasagi-devam-ediyor-1062560823.html
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gülşen, yurt dışı yasağı, hakaret
gülşen, yurt dışı yasağı, hakaret

Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

16:00 26.10.2022 (güncellendi: 16:04 26.10.2022)
© DHAGülşen
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© DHA
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İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.
Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.
Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen, 21 Ekim cuma günü hakim karşısına çıkmıştı. Gülşen tarafından mahkemeye sunulan yazılı savunmada, yurt dışı yasağının ve her perşembe günü karakola imza verme şartının kaldırılması talep edilmişti.

Neden soruşturma açıldı?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında İmam Hatip Liselilere hakaret ettiği iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resmen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
TÜRKİYE
Gülşen davasında ara karar: Adli kontrol tedbiri kaldırıldı, yurt dışı yasağı devam ediyor
21 Ekim, 12:16
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