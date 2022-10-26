https://sputniknews.com.tr/20221026/fransa-hukumet-sozcusu-cogu-vatandasimiz-tuketim-aliskanliklarini-degistirmek-zorunda-kaldi-1062732877.html

Fransa Hükümet Sözcüsü: Çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı

Fransa Hükümet Sözcüsü: Çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, birçok Fransız'ın, tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T18:51+0300

2022-10-26T18:51+0300

2022-10-26T18:51+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

enflasyon

fatura

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062733173_3:0:835:468_1920x0_80_0_0_2b4bc428f01e2cc3048642308aab580c.png

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Veran, yükselen enerji fiyatlarına ilişkin hükümetin bugüne kadar aldığı farklı önlemlere değindi.Veran, "Durumun vatandaşlarımız için kolay olmadığını biliyoruz, bunu kimse inkar etmiyor." diyerek bazı ürünlere erişimin zorlaştığını ifade etti."Alım güçlerini korumaya yönelik destek önlemlerine rağmen çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı." diyen Veran, haftalık alışverişlerde yaşanan kaygı hissini bildiklerini dile getirdi.Veran, Fransa'daki enflasyonun euro Bölgesi'ndeki en düşük oran olduğu değerlendirmesinde bulundu.Gelecek günlerde ve haftalarda marketlerdeki duruma ve elektrik ve gaz faturalarındaki gidişata dikkat edeceklerini söyleyen Veran, maaş artışı yapabilecek şirketleri teşvik etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.Veran, "Her yerde, her zaman, elimizden geldiğince, Fransızları yükselen fiyatlara karşı koruyacağız." diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221021/fransa-enerji-sarti-anlasmasindan-cekiliyor-1062583586.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, enflasyon, fatura, enerji