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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221026/fransa-hukumet-sozcusu-cogu-vatandasimiz-tuketim-aliskanliklarini-degistirmek-zorunda-kaldi-1062732877.html
Fransa Hükümet Sözcüsü: Çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı
Fransa Hükümet Sözcüsü: Çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı
Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, birçok Fransız'ın, tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T18:51+0300
2022-10-26T18:51+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
enflasyon
fatura
enerji
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Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Veran, yükselen enerji fiyatlarına ilişkin hükümetin bugüne kadar aldığı farklı önlemlere değindi.Veran, "Durumun vatandaşlarımız için kolay olmadığını biliyoruz, bunu kimse inkar etmiyor." diyerek bazı ürünlere erişimin zorlaştığını ifade etti."Alım güçlerini korumaya yönelik destek önlemlerine rağmen çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı." diyen Veran, haftalık alışverişlerde yaşanan kaygı hissini bildiklerini dile getirdi.Veran, Fransa'daki enflasyonun euro Bölgesi'ndeki en düşük oran olduğu değerlendirmesinde bulundu.Gelecek günlerde ve haftalarda marketlerdeki duruma ve elektrik ve gaz faturalarındaki gidişata dikkat edeceklerini söyleyen Veran, maaş artışı yapabilecek şirketleri teşvik etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.Veran, "Her yerde, her zaman, elimizden geldiğince, Fransızları yükselen fiyatlara karşı koruyacağız." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221021/fransa-enerji-sarti-anlasmasindan-cekiliyor-1062583586.html
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fransa, enflasyon, fatura, enerji
fransa, enflasyon, fatura, enerji

Fransa Hükümet Sözcüsü: Çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı

18:51 26.10.2022
© AFP 2022Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran
Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022
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Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, birçok Fransız'ın, tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Veran, yükselen enerji fiyatlarına ilişkin hükümetin bugüne kadar aldığı farklı önlemlere değindi.
Veran, "Durumun vatandaşlarımız için kolay olmadığını biliyoruz, bunu kimse inkar etmiyor." diyerek bazı ürünlere erişimin zorlaştığını ifade etti.
"Alım güçlerini korumaya yönelik destek önlemlerine rağmen çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı." diyen Veran, haftalık alışverişlerde yaşanan kaygı hissini bildiklerini dile getirdi.
Veran, Fransa'daki enflasyonun euro Bölgesi'ndeki en düşük oran olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Gelecek günlerde ve haftalarda marketlerdeki duruma ve elektrik ve gaz faturalarındaki gidişata dikkat edeceklerini söyleyen Veran, maaş artışı yapabilecek şirketleri teşvik etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.
Veran, "Her yerde, her zaman, elimizden geldiğince, Fransızları yükselen fiyatlara karşı koruyacağız." diye konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
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