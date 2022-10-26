https://sputniknews.com.tr/20221026/fransa-hukumet-sozcusu-cogu-vatandasimiz-tuketim-aliskanliklarini-degistirmek-zorunda-kaldi-1062732877.html
Fransa Hükümet Sözcüsü: Çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı
Fransa Hükümet Sözcüsü: Çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı
Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, birçok Fransız'ın, tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T18:51+0300
2022-10-26T18:51+0300
2022-10-26T18:51+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
enflasyon
fatura
enerji
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Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Veran, yükselen enerji fiyatlarına ilişkin hükümetin bugüne kadar aldığı farklı önlemlere değindi.Veran, "Durumun vatandaşlarımız için kolay olmadığını biliyoruz, bunu kimse inkar etmiyor." diyerek bazı ürünlere erişimin zorlaştığını ifade etti."Alım güçlerini korumaya yönelik destek önlemlerine rağmen çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı." diyen Veran, haftalık alışverişlerde yaşanan kaygı hissini bildiklerini dile getirdi.Veran, Fransa'daki enflasyonun euro Bölgesi'ndeki en düşük oran olduğu değerlendirmesinde bulundu.Gelecek günlerde ve haftalarda marketlerdeki duruma ve elektrik ve gaz faturalarındaki gidişata dikkat edeceklerini söyleyen Veran, maaş artışı yapabilecek şirketleri teşvik etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.Veran, "Her yerde, her zaman, elimizden geldiğince, Fransızları yükselen fiyatlara karşı koruyacağız." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221021/fransa-enerji-sarti-anlasmasindan-cekiliyor-1062583586.html
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fransa, enflasyon, fatura, enerji
fransa, enflasyon, fatura, enerji
Fransa Hükümet Sözcüsü: Çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı
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Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, birçok Fransız'ın, tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Veran, yükselen enerji fiyatlarına ilişkin hükümetin bugüne kadar aldığı farklı önlemlere değindi.
Veran, "Durumun vatandaşlarımız için kolay olmadığını biliyoruz, bunu kimse inkar etmiyor." diyerek bazı ürünlere erişimin zorlaştığını ifade etti.
"Alım güçlerini korumaya yönelik destek önlemlerine rağmen çoğu vatandaşımız tüketim alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı." diyen Veran, haftalık alışverişlerde yaşanan kaygı hissini bildiklerini dile getirdi.
Veran, Fransa'daki enflasyonun euro Bölgesi'ndeki en düşük oran olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Gelecek günlerde ve haftalarda marketlerdeki duruma ve elektrik ve gaz faturalarındaki gidişata dikkat edeceklerini söyleyen Veran, maaş artışı yapabilecek şirketleri teşvik etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.
Veran, "Her yerde, her zaman, elimizden geldiğince, Fransızları yükselen fiyatlara karşı koruyacağız." diye konuştu.