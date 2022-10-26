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Fakıbaba resmen İYİ Parti'de: Rozetini Akşener taktı
Fakıbaba resmen İYİ Parti'de: Rozetini Akşener taktı
AK Parti'den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katıldı. Fakıbaba'ya rozetini, İYİ Parti lideri Akşener taktı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
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politika
meral akşener
ahmet eşref fakıbaba
iyi parti
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İYİ Parti TBMM'de Grup Toplantısı düzenliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gruptaki konuşmasının öncesinde AK Parti'den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'ya parti rozetini taktı.Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmada öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221021/ak-partiden-istifa-eden-fakibaba-sayin-aksener-beni-ikna-etmemis-olsaydi-siyaseti-birakiyordum-1062548394.html
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meral akşener, ahmet eşref fakıbaba, iyi parti
meral akşener, ahmet eşref fakıbaba, iyi parti

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de: Rozetini Akşener taktı

10:50 26.10.2022 (güncellendi: 11:14 26.10.2022)
© Sputnik / Osman Nuri CeritFakıbaba resmen İYİ Parti'de: Rozetini Akşener taktı
Fakıbaba resmen İYİ Parti'de: Rozetini Akşener taktı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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AK Parti'den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katıldı. Fakıbaba'ya rozetini, İYİ Parti lideri Akşener taktı.
İYİ Parti TBMM'de Grup Toplantısı düzenliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gruptaki konuşmasının öncesinde AK Parti'den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'ya parti rozetini taktı.
Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmada öne çıkanlar şöyle:
Cumhuriyet bayramını idrak ettiğimiz bu hafta, AK Parti’nin, bir grup başkanvekilinin ağzından çıkan, ibretlik sözlerle gördük. Bu arkadaş, her bir cümlesi, ayrı bir patolojik vaka olan, bir açıklama yaptı. Dedi ki: “Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; Bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçe’yle, bir düşünce üretemeyiz. Sadece konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz.” Şu rezalete bakar mısınız?
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