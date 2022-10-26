Fakıbaba resmen İYİ Parti'de: Rozetini Akşener taktı

Cumhuriyet bayramını idrak ettiğimiz bu hafta, AK Parti’nin, bir grup başkanvekilinin ağzından çıkan, ibretlik sözlerle gördük. Bu arkadaş, her bir cümlesi, ayrı bir patolojik vaka olan, bir açıklama yaptı. Dedi ki: “Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; Bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçe’yle, bir düşünce üretemeyiz. Sadece konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz.” Şu rezalete bakar mısınız?