https://sputniknews.com.tr/20221026/eski-moldova-lideri-dodon-mevcut-hukumet-nato-guclerine-kapilarini-acabilir-1062731448.html
Eski Moldova lideri Dodon: Mevcut hükümet, NATO güçlerine kapılarını açabilir
Eski Moldova lideri Dodon: Mevcut hükümet, NATO güçlerine kapılarını açabilir
Eski Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, mevcut hükümetin Kişinev'in tarafsız statüsüne rağmen NATO güçlerinin ülkeye girmesi için Anayasa Mahkemesi'nden yardım... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T17:14+0300
2022-10-26T17:14+0300
2022-10-26T17:14+0300
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Sputnik'e demeç veren Eski Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, "2016-2017 yıllarında Moldova Anayasa Mahkemesi, tarafsızlık statüsünün hiçbir şekilde rol oynamadığı bir kararnameyi kabul etti. Kararname uyarınca hükümet, güvenlik sorunlarını çözmek için bazı güçlerin müdahale etmesini gerekli görürse, tarafsız statüye rağmen bunu yapabilir. Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir kararı var, karar yürürlükte, kimse tarafından iptal edilmedi" dedi.Hükümetin halkın NATO güçlerinin ülkeye girmesine tamamen karşı çıkacağını anlamadığını söyleyen Dodon, "NATO güçlerinin gelmesi durumunda, ülke içindeki sosyo-ekonomik hoşnutsuzluk, yabancı bir devletin birliklerinin işgaliyle desteklenecek ve o zaman hükümetin sayılı saatleri kalacak" ifadelerini kullandı.Moldova Anayasası uyarınca ülke tarafsız statüye sahip ancak 1994 yılından beri bireysel ortaklık planı kapsamında NATO ile işbirliği yapıyor. Başkent Kişinev'de NATO Bilgilendirme Merkezi faaliyet yürütüyor.Anketler, Moldova halkının yüzde 60'tan fazlasının NATO üyeliğine karşı çıktığını gösteriyor.
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moldova, ukrayna, igor dodon, nato
Eski Moldova lideri Dodon: Mevcut hükümet, NATO güçlerine kapılarını açabilir
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Eski Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, mevcut hükümetin Kişinev'in tarafsız statüsüne rağmen NATO güçlerinin ülkeye girmesi için Anayasa Mahkemesi'nden yardım alabileceğini belirtti.
Sputnik'e demeç veren Eski Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, "2016-2017 yıllarında Moldova Anayasa Mahkemesi, tarafsızlık statüsünün hiçbir şekilde rol oynamadığı bir kararnameyi kabul etti. Kararname uyarınca hükümet, güvenlik sorunlarını çözmek için bazı güçlerin müdahale etmesini gerekli görürse, tarafsız statüye rağmen bunu yapabilir. Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir kararı var, karar yürürlükte, kimse tarafından iptal edilmedi" dedi.
Hükümetin halkın NATO güçlerinin ülkeye girmesine tamamen karşı çıkacağını anlamadığını söyleyen Dodon, "NATO güçlerinin gelmesi durumunda, ülke içindeki sosyo-ekonomik hoşnutsuzluk, yabancı bir devletin birliklerinin işgaliyle desteklenecek ve o zaman hükümetin sayılı saatleri kalacak" ifadelerini kullandı.
Moldova Anayasası uyarınca ülke tarafsız statüye sahip ancak 1994 yılından beri bireysel ortaklık planı kapsamında NATO ile işbirliği yapıyor. Başkent Kişinev'de NATO Bilgilendirme Merkezi faaliyet yürütüyor.
Anketler, Moldova halkının yüzde 60'tan fazlasının NATO üyeliğine karşı çıktığını gösteriyor.