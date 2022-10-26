https://sputniknews.com.tr/20221026/energean-sirketi-israilin-karis-gaz-sahasinda-uretime-basladigini-duyurdu-1062734728.html

Energean Şirketi, İsrail'in Kariş gaz sahasında üretime başladığını duyurdu

Energean Şirketi, İsrail'in Kariş gaz sahasında üretime başladığını duyurdu

Uluslararası enerji şirketi Energean, İsrail'in Akdeniz'deki Kariş gaz sahasında üretimin başladığını açıkladı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T19:36+0300

2022-10-26T19:36+0300

2022-10-26T19:37+0300

dünya

israil

lübnan

akdeniz

kariş

doğalgaz

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İsrail merkezli Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Energean Şirketi, Kariş 2 gaz kuyusunda üretimin başladığını ve gaz akışının düzenli şekilde artarak devam ettiğini duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada, sahile boru hatları sistemi üzerinden gaz akışının sağlanması için hazırlıkların ilerlediği belirtilerek, gelecek iki gün içinde müşterilere gaz satışının başlamasının beklendiği kaydedildi.Açıklamada, Kariş 1 kuyusunun iki hafta içinde, Kariş 3 kuyusunun da yaklaşık 4 hafta içinde açılmasının beklendiği vurgulandı.İsrail Enerji Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada, Kariş sahasında gaz üretiminin başlaması konusunda Energean Şirketi'ne yeşil ışık yakmıştı. İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığıİsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.ABD arabuluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamlandığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.İsrail Başbakanı Lapid, 11 Ekim'de, Lübnan'la deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında, Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.İsrail resmi yayın kurumu KAN'ın haberine göre, Enerji Bakanlığı, Energean'a Kariş'te üretim için onay vererek olabilecek en kısa süre içinde üretimin başlamasını istiyor.İsrail Başbakanı Yair Lapid, pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesi ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmasına işaret ederek, "Perşembe günü Lübnan ile tarihi bir anlaşma imzalayacağız. İsrail yakın gelecekte Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi olacak" dedi.Ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Lapid, Kariş sahasından doğalgaz üretiminin İsrail'de enerji istikrarını güçlendireceğini ve enerji ihraç eden ülkeler arasındaki yerini de sağlamlaştıracağını ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.Lapid, orta ve uzun vadede yeşil ve yenilenebilir enerjiye çözümler bulmak için çalışmak gerektiğine dikkati çekti.

https://sputniknews.com.tr/20221026/israil-karis-gaz-sahasinda-uretim-icin-amerikan-energean-sirketine-onay-verdi-1062709299.html

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