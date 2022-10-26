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https://sputniknews.com.tr/20221026/egmden-9-suc-orgutune-yonelik-bandrolsuz-tutun-mamulu-operasyonu-198-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1062711486.html
EGM'den 9 suç örgütüne yönelik bandrolsüz tütün mamulü operasyonu: 198 kişi hakkında gözaltı kararı
EGM'den 9 suç örgütüne yönelik bandrolsüz tütün mamulü operasyonu: 198 kişi hakkında gözaltı kararı
Emniyet Genel Müdürlüğü, bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı. 9 suç grubuna yönelik... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T09:01+0300
2022-10-26T09:17+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
tütün
tütün ürünleri
operasyon
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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, kaçak tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında, suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 198 şüphelinin yakalanması amacıyla 7 ilde 9 suç grubuna yönelik "Nefes-2 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında daha önce düzenlenen operasyonların ardından çalışmalara devam edildi.Bu kapsamda vergi kaybının önüne geçilmesi, suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Başkanlığı koordinasyonunda harekete geçildi.Adana, Balıkesir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Mardin ve Şanlıurfa'da 583 adreste faaliyet gösteren 9 suç grubu tespit edildi.Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 198 şüphelinin yakalanması için sabah eş zamanlı "Nefes-2 Operasyonu" düzenlendi.Yılın 9 ayında 108 suç grubu deşifre edildiKOM Başkanlığı koordinasyonunda tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik 2022'de başta "Nefes" olmak üzere düzenlenen diğer operasyonlarda da 108 suç grubu deşifre edildi.Bu kapsamda yılın 9 ayında yapılan 6 bin 115 operasyonda, 4,7 milyon paket kaçak sigara, 1,3 milyar boş makaron, 425 milyon doldurulmuş makaron, 273 ton tütün mamulü ve 329 bin puro ele geçirildi.Ayrıca 323 yasa dışı doldurulmuş makaron imalathanesi deşifre edildi ve yapılan operasyonlar sayesinde 625 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.
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emniyet genel müdürlüğü (egm), tütün, tütün ürünleri, operasyon
emniyet genel müdürlüğü (egm), tütün, tütün ürünleri, operasyon

EGM'den 9 suç örgütüne yönelik bandrolsüz tütün mamulü operasyonu: 198 kişi hakkında gözaltı kararı

09:01 26.10.2022 (güncellendi: 09:17 26.10.2022)
© AAPolis- Gözaltı- Operasyon
Polis- Gözaltı- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü, bandrolsüz tütün mamulü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik 7 ilde Nefes-2 Operasyonu başlattı. 9 suç grubuna yönelik operasyonda 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, kaçak tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında, suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 198 şüphelinin yakalanması amacıyla 7 ilde 9 suç grubuna yönelik "Nefes-2 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında daha önce düzenlenen operasyonların ardından çalışmalara devam edildi.
Bu kapsamda vergi kaybının önüne geçilmesi, suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Başkanlığı koordinasyonunda harekete geçildi.
Adana, Balıkesir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Mardin ve Şanlıurfa'da 583 adreste faaliyet gösteren 9 suç grubu tespit edildi.
Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 198 şüphelinin yakalanması için sabah eş zamanlı "Nefes-2 Operasyonu" düzenlendi.

Yılın 9 ayında 108 suç grubu deşifre edildi

KOM Başkanlığı koordinasyonunda tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik 2022'de başta "Nefes" olmak üzere düzenlenen diğer operasyonlarda da 108 suç grubu deşifre edildi.
Bu kapsamda yılın 9 ayında yapılan 6 bin 115 operasyonda, 4,7 milyon paket kaçak sigara, 1,3 milyar boş makaron, 425 milyon doldurulmuş makaron, 273 ton tütün mamulü ve 329 bin puro ele geçirildi.
Ayrıca 323 yasa dışı doldurulmuş makaron imalathanesi deşifre edildi ve yapılan operasyonlar sayesinde 625 milyon lira vergi kaybının önüne geçildi.
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