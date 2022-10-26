https://sputniknews.com.tr/20221026/dolar-1860-ile-tarihi-zirvenin-hemen-altinda-gram-altin-yeniden-yukseliyor-1062711744.html
Dolar 18.60 ile tarihi zirvenin hemen altında, gram altın yeniden yükseliyor
Dolar 18.60 ile tarihi zirvenin hemen altında, gram altın yeniden yükseliyor
Dolar güne 18.60 seviyesinin hemen üzerinde başladı, euro ise 18.54 liradan işlem görüyor. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T09:20+0300
2022-10-26T09:20+0300
2022-10-26T09:24+0300
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Dolar/TL, tarihi zirveye yakın seyrediyor.Dolar bankalararası piyasada 18.60'ın üzerinde hareket ediyor. Kur geçen hafta 18.6150 ile tüm zamanların en yükseğini gördü.Euro/TL 18.54 civarında hareket ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1662 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 990 lira, çeyrek altın 1610 lira, yarım altın 3302 lira, Cumhuriyet altını 6573 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221025/dolartl-tarihi-zirveye-yakin-seyrediyor-1062671488.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın
Dolar 18.60 ile tarihi zirvenin hemen altında, gram altın yeniden yükseliyor
09:20 26.10.2022 (güncellendi: 09:24 26.10.2022) Abone ol
Dolar güne 18.60 seviyesinin hemen üzerinde başladı, euro ise 18.54 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL, tarihi zirveye yakın seyrediyor.
Dolar bankalararası piyasada 18.60'ın üzerinde hareket ediyor. Kur geçen hafta 18.6150 ile tüm zamanların en yükseğini gördü.
Euro/TL 18.54 civarında hareket ediyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1662 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 990 lira, çeyrek altın 1610 lira, yarım altın 3302 lira, Cumhuriyet altını 6573 liradan el değiştiriyor.