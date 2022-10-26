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https://sputniknews.com.tr/20221026/dolar-1860-ile-tarihi-zirvenin-hemen-altinda-gram-altin-yeniden-yukseliyor-1062711744.html
Dolar 18.60 ile tarihi zirvenin hemen altında, gram altın yeniden yükseliyor
Dolar 18.60 ile tarihi zirvenin hemen altında, gram altın yeniden yükseliyor
Dolar güne 18.60 seviyesinin hemen üzerinde başladı, euro ise 18.54 liradan işlem görüyor. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-26T09:24+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
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Dolar/TL, tarihi zirveye yakın seyrediyor.Dolar bankalararası piyasada 18.60'ın üzerinde hareket ediyor. Kur geçen hafta 18.6150 ile tüm zamanların en yükseğini gördü.Euro/TL 18.54 civarında hareket ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1662 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 990 lira, çeyrek altın 1610 lira, yarım altın 3302 lira, Cumhuriyet altını 6573 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221025/dolartl-tarihi-zirveye-yakin-seyrediyor-1062671488.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın

Dolar 18.60 ile tarihi zirvenin hemen altında, gram altın yeniden yükseliyor

09:20 26.10.2022 (güncellendi: 09:24 26.10.2022)
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar güne 18.60 seviyesinin hemen üzerinde başladı, euro ise 18.54 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL, tarihi zirveye yakın seyrediyor.
Dolar bankalararası piyasada 18.60'ın üzerinde hareket ediyor. Kur geçen hafta 18.6150 ile tüm zamanların en yükseğini gördü.

Euro/TL 18.54 civarında hareket ediyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1662 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 990 lira, çeyrek altın 1610 lira, yarım altın 3302 lira, Cumhuriyet altını 6573 liradan el değiştiriyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
EKONOMİ
Dolar/TL tarihi zirveye yakın seyrediyor
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