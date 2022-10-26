Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz

"Sporcularımızın uluslararası spor müsabakalarında farklı branşlarda elde ettiği başarıları spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de insanımıza sporu sevdirecek, Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi çatısı altında spor yönetimi alanındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Konferans çerçevesinde yapılacak tartışmaların ve alınacak kararların bu süreçte bizlere yardımcı olacağına inanıyorum. Değerli fikirleriyle konferansa katkı sunan, içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen başta Avrupa Konseyi ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yetkilileri olmak üzere herkesi şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum."