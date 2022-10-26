https://sputniknews.com.tr/20221026/cumhurbaskani-erdogan-isvec-basbakani-kristersson-ile-gorustu-1062733593.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T18:56+0300
2022-10-26T18:56+0300
2022-10-26T19:01+0300
isveç
recep tayyip erdoğan
dünya
ulf kristersson
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İsveç ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç’in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson’a tebriklerini iletti. İsveç Başbakanı Kristersson’ın 19 Ekim’de kendisine gönderdiği mektuba değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulf Kristersson’ı Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti. İsveç Başbakanı Kristersson’ın Üçlü Muhtıra’ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Muhtıra’nın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç’in NATO üyeliğini ve Türkiye’yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.
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isveç, recep tayyip erdoğan, ulf kristersson
isveç, recep tayyip erdoğan, ulf kristersson
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü
18:56 26.10.2022 (güncellendi: 19:01 26.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İsveç ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç’in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson’a tebriklerini iletti. İsveç Başbakanı Kristersson’ın 19 Ekim’de kendisine gönderdiği mektuba değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulf Kristersson’ı Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti.
İsveç Başbakanı Kristersson’ın Üçlü Muhtıra’ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Muhtıra’nın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç’in NATO üyeliğini ve Türkiye’yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.