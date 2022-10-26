https://sputniknews.com.tr/20221026/cumhurbaskani-erdogan-isvec-basbakani-kristersson-ile-gorustu-1062733593.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T18:56+0300

2022-10-26T18:56+0300

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isveç

recep tayyip erdoğan

dünya

ulf kristersson

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İsveç ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç’in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson’a tebriklerini iletti. İsveç Başbakanı Kristersson’ın 19 Ekim’de kendisine gönderdiği mektuba değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulf Kristersson’ı Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti. İsveç Başbakanı Kristersson’ın Üçlü Muhtıra’ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Muhtıra’nın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç’in NATO üyeliğini ve Türkiye’yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.

isveç

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isveç, recep tayyip erdoğan, ulf kristersson