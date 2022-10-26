CANLI | Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'dan itiraf: Ülkenin güneyindeki operasyonumuz yavaşladı

Ukrayna’nın saldırma tehlikesi nedeniyle Herson’dan 70 bin kişi tahliye edildi

Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna tarafının karşı saldırıya geçtiği Herson’da yaşayanlara buradan ayrılmaları çağrısını yaptıklarından beri bölgeyi on binlerce yerli sakinin terk ettiğini belirtti.

Saldo, Kırım-24 televizyonuna demecinde, Dinyeper Nehri üstünden Herson’u terk etme çağrısı yaptıkları bir hafta içerisinde 70 bini aşkın bölge sakininin burayı terk ettiğini düşündüğünü söyledi. Herson Valisi, ‘insanların kendi tekneleri ile Dinyeper Nehri’nin sol yakasına geçmiş olabilecekleri de düşünüldüğünde söz konusu sayısının daha yüksek olabileceğini’ de ekledi.

Herson idarecileri, Ukrayna’nın bölgeye saldırı tehlikesi nedeniyle yerli halkın tahliyesi için Dinyeper Nehri’nin sol yakasına feribot seferleri düzenledi.

Saldo daha önce, Ukrayna ordusu ile temas hattındaki durumun gergin olması nedeniyle, Herson’un sağ yakasına girişlerin yasaklandığını söylemişti. Herson valisi ayrıca, Ukrayna tarafının Dinyeper Nehri üstündeki Kahovka barajını hedef almayı planladığına dair istihbarat aldıklarını ve bu saldırının gerçekleşmesi hâlinde yerleşim yerinin bazı kısımlarının sular altında kalabileceği uyarısını yapmıştı.

Herson, geçen ay bölgede düzenlenen referandum sonucunda Rusya’ya bağlandı. Daha önce, Rusya ordusunun denetimine geçtiğinde Herson’da oluşturulan askeri-sivil idarenin başına geçen Saldo da bölgeye vali olarak atandı.