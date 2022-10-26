CANLI | Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'dan itiraf: Ülkenin güneyindeki operasyonumuz yavaşladı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz’in Rusya pazarından ayrılmayı ve Moskova Bölgesi’ndeki fabrika dahil ülkedeki yan işletmelerindeki hisselerini yerli satış ve dağıtım şirketi Avtodom’a satmayı planladığı açıklandı. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna ordusunun ülkenin güneyinde sürdürdüğü operasyonun yavaşladığını itiraf etti.
21:28 26.10.2022
Rus milletvekili, gönüllü sağlıkçı olarak cepheye gitti
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Sağlık Koruma Komitesi Başkan Yardımcısı Badma Başankayev, cephedeki askerlere tıbbi yardım sağlayan gönüllüler grubuna yazıldı.
Açıklamada, “Bugün, 26 Ekim’de, Rusya Federasyonu Devlet Duması Sağlık Koruma Komitesi Başkan Yardımcısı Badma Başankayev, askerlere tıbbi yardım sağlamak amacıyla Rus ordusunun saflarına katıldı” ifadesine yer verildi.
Moskova’daki kliniklerde çalışan koloproktolog ve onkolog olduğu belirtilen Başankayev’in, özel askeri operasyon başladığı günden itibaren defalarca sağlık ekipleri içinde Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine gittiği ve bu bölgeler için ilaç toplama kampanyalarına katıldığı ifade edildi.
19:53 26.10.2022
Ukrayna’nın saldırma tehlikesi nedeniyle Herson’dan 70 bin kişi tahliye edildi
Herson Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna tarafının karşı saldırıya geçtiği Herson’da yaşayanlara buradan ayrılmaları çağrısını yaptıklarından beri bölgeyi on binlerce yerli sakinin terk ettiğini belirtti.
Saldo, Kırım-24 televizyonuna demecinde, Dinyeper Nehri üstünden Herson’u terk etme çağrısı yaptıkları bir hafta içerisinde 70 bini aşkın bölge sakininin burayı terk ettiğini düşündüğünü söyledi. Herson Valisi, ‘insanların kendi tekneleri ile Dinyeper Nehri’nin sol yakasına geçmiş olabilecekleri de düşünüldüğünde söz konusu sayısının daha yüksek olabileceğini’ de ekledi.
Herson idarecileri, Ukrayna’nın bölgeye saldırı tehlikesi nedeniyle yerli halkın tahliyesi için Dinyeper Nehri’nin sol yakasına feribot seferleri düzenledi.
Saldo daha önce, Ukrayna ordusu ile temas hattındaki durumun gergin olması nedeniyle, Herson’un sağ yakasına girişlerin yasaklandığını söylemişti. Herson valisi ayrıca, Ukrayna tarafının Dinyeper Nehri üstündeki Kahovka barajını hedef almayı planladığına dair istihbarat aldıklarını ve bu saldırının gerçekleşmesi hâlinde yerleşim yerinin bazı kısımlarının sular altında kalabileceği uyarısını yapmıştı.
Herson, geçen ay bölgede düzenlenen referandum sonucunda Rusya’ya bağlandı. Daha önce, Rusya ordusunun denetimine geçtiğinde Herson’da oluşturulan askeri-sivil idarenin başına geçen Saldo da bölgeye vali olarak atandı.
19:35 26.10.2022
'Kiev, Çernobil NGS'de kirli bomba provokasyonu yapmak için İskender füzesinin taklidini üretti'
Kiev rejiminin uzun süredir planladığı 'kirli bomba' provokasyonunu Çernobil Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) gerçekleştirmek için 'Yujmaş' füze fabrikası uzmanlarına Rus İskender füzesinin taklidini hazırlattığı bildirildi.
Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Yujmaş uzmanları, İskender füzesinin taklidini üretti. Füzenin savaş başlığının radyoaktif maddeyle doldurulması, ardından Ukrayna hava savunma kuvvetleri tarafından Çernobil NGS'nin tecrit bölgesinde 'vurulması' ve Rusya'nın nükleer savaş başlığı attığının duyurulması planlanıyor" dedi.
Kaynak, Kiev rejiminin taklit füze vurulduktan sonra Batı ve Ukrayna basınına sözde İskender füzesinin parçalarını ve elektronik aksamlarını göstermeyi ve böylece Batı toplumunu Rusya'nın suçlu olduğuna inandırmayı planladığını ifade etti.
Kaynak, İskender füzesinin taklidinin Toçka-U füzesinin mermisi esas alınarak üretildiğini sözlerine ekledi.
Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Yujmaş uzmanları, İskender füzesinin taklidini üretti. Füzenin savaş başlığının radyoaktif maddeyle doldurulması, ardından Ukrayna hava savunma kuvvetleri tarafından Çernobil NGS'nin tecrit bölgesinde 'vurulması' ve Rusya'nın nükleer savaş başlığı attığının duyurulması planlanıyor" dedi.
Kaynak, Kiev rejiminin taklit füze vurulduktan sonra Batı ve Ukrayna basınına sözde İskender füzesinin parçalarını ve elektronik aksamlarını göstermeyi ve böylece Batı toplumunu Rusya'nın suçlu olduğuna inandırmayı planladığını ifade etti.
Kaynak, İskender füzesinin taklidinin Toçka-U füzesinin mermisi esas alınarak üretildiğini sözlerine ekledi.
18:57 26.10.2022
NASAMS sistemlerinin üreticisi: Ukrayna’ya ilk 2 sistem teslim edildi
NASAMS uçaksavar füze sistemlerini üreten Raytheon Technologies CEO’su Greg Hayes, ABD’nin ilk 2 sistemi Ukrayna’ya teslim ettiğini duyurdu.
CNBC televizyonuna konuşan Raytheon Technologies CEO’su Hayes, “İki hafta önce iki sistemi ABD hükümetine teslim ettik. Söz konusu sistemler bugün Ukrayna’da konuşlandırılıyor” bilgisini paylaştı.
Hayes ayrıca konuyla ilgili müzakerelerin devam etmesine rağmen ABD'nin Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine henüz onay vermediğini sözlerine ekledi.
18:36 26.10.2022
Ford, Rusya pazarından tamamen ayrıldı
ABD'li otomotiv üreticisi Ford Motor Company, ortak işletme Sollers’teki payını satarak Rusya pazarından tamamen ayrıldığını duyurdu.
Şirketin açıklamasında, “Ford Motor Company, ortak işletme Sollers Ford’daki yüzde 49’luk payını satarak Rusya’da daha önce askıya aldığı operasyonlardan çıkışı tamamladı” ifadesine yer verildi.
Ford hisselerinin nominal değer üzerinden ortak işletmeye devredileceği belirtilen açıklamada, dünyadaki gidişatın değişmesi halinde 5 yıl içinde bu hisseleri geri alma hakkının saklı tutulduğu kaydedildi.
Ford, Mazda ve Isuzu ortaklığı temelinde faaliyet gösteren Rus otomobil şirketi Sollers Ford, Rus arazi aracı ve hafif otomobillerin üretildiği UAZ fabrikası ile benzinli motor üreticisi ZMZ’e sahip.
18:36 26.10.2022
Polonya Senatosu, Rusya hükümetini 'terörist rejim' olarak tanıdı
Polonya'da parlamentonun üst kanadı Senato, Rusya hükümetinin 'terörist rejim' olarak tanınmasını öngören kararı oybirliği kabul etti.
Daha önce Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Rusya hükümetini 'terörist rejim' olarak tanıyan ve Rusya'daki siyasi partileri 'terörizme ortak olmakla' suçlayan kararı onaylamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararın AKPM'nin Rusya'ya yönelik saldırganlığının kanıtı olduğunu vurgulamıştı.
Rusya Federasyon Konseyi üyesi Vladimir Çijov, Polonya Senatosu'nun kabul ettiği kararın halihazırda kritik derecede düşük düzeyde bulunan ikili ilişkileri iyileştirmeyeceğinin aşikar olduğunu vurguladı.
Terörist rejimin devlet politikası haline geldiği ülkelerin Rusya tarafından çok iyi bilindiğini ve bunun en belirgin örneğinin Ukrayna olduğunu kaydeden Çijov, suçlular yerine masumları itham etmenin Polonya'nın icat ettiği bir şey olmadığını belirterek Batılı ülkelerin benzer adımlarını eleştirdi.
Daha önce Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Rusya hükümetini 'terörist rejim' olarak tanıyan ve Rusya'daki siyasi partileri 'terörizme ortak olmakla' suçlayan kararı onaylamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararın AKPM'nin Rusya'ya yönelik saldırganlığının kanıtı olduğunu vurgulamıştı.
Rusya Federasyon Konseyi üyesi Vladimir Çijov, Polonya Senatosu'nun kabul ettiği kararın halihazırda kritik derecede düşük düzeyde bulunan ikili ilişkileri iyileştirmeyeceğinin aşikar olduğunu vurguladı.
Terörist rejimin devlet politikası haline geldiği ülkelerin Rusya tarafından çok iyi bilindiğini ve bunun en belirgin örneğinin Ukrayna olduğunu kaydeden Çijov, suçlular yerine masumları itham etmenin Polonya'nın icat ettiği bir şey olmadığını belirterek Batılı ülkelerin benzer adımlarını eleştirdi.
17:10 26.10.2022
16:28 26.10.2022
Ortak Koordinasyon Merkezi, Karadeniz'de mayın benzeri bir nesneyi incelemeye aldı
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında İstanbul’da imzalanan anlaşma kapsamında kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi’nin (JCC) deniz koridorlarından birinde mayın benzeri bir nesneyi incelemeye aldığı duyuruldu.
Ortak Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, merkezin, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında oluşturulan deniz koridorlarından birinde tespit edilen mayın benzeri şüpheli bir nesneyi incelemeye aldığı belirtildi.
Açıklamada, “JCC, deniz insani koridorunda mayın benzeri bir nesnenin ön incelemesini yapmak için ‘SAPPHIRE’ römorkörü ve arama kurtarma botu SAR-02'nin Odessa limanından gönderilmesine onay verdi” ifadelerine yer verildi.
15:06 26.10.2022
14:33 26.10.2022
14:28 26.10.2022
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Hintli ve Çin mevkidaşları ile telefonda görüştü
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Sergey Şoygu’nun Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile telefonda görüştüğünü, görüşme sırasında Rus tarafının Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanabilme olasılığına dair endişelerini dile getirdiğini duyurdu.
Bakanlığını bugün yapılan görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Ukrayna’daki durum ele alındı. Orgeneral Sergey Şoygu, Hintli meslektaşına Ukrayna tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanarak provokasyon yapılabilme olasılığına dair endişelerini dile getirdi” denildi.
‘Şoygu Çin Savunma Bakanı Vey ile video konferans yoluyla görüştü’
Rusya Savunma Bakanlığı’nın diğer bir açıklamasında ise Bakan Sergey Şoygu’nun Çinli mevkidaşı Vey Fınghı ile video konferans yolu ile gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili bilgi verildi.
Rusya Savunma Bakanı’nın Çinli mevkidaşı ile bugün bir görüşme yaptığına dikkat çekilen açıklamada, “Ukrayna’daki durum ele alındı. Orgeneral Sergey Şoygu, Çinli meslektaşına Ukrayna tarafından ‘kirli bomba’ kullanarak yapabileceği olası bir provokasyona dair endişelerini dile getirdi” ifadeleri yer aldı.
13:49 26.10.2022
Rusya: Rus ordusu Kupyansk istikametinde 500’e yakın Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kupyansk istikametinde Ukrayna ordusunun paralı askerlerle güçlendirdiği birliklerinin saldırılarını püskürttüğünü, 160’tan fazla militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Konaşenkov, Kupyansk istikametinde Ukrayna güçlerinin paralı askerlerle birlikte Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) Kuzemovka yerleşimi yönünde 5 kez saldırı gerçekleştirdiğini, Rus ordusunun aktif eylemleri sonucu düşman güçlerinin püskürtüldüğünü, çatışmalarda 160’tan fazla militanın, 5 tankın, 9 zırhlı muharebe aracının ve 10 pikabın etkisiz hale getirildiğini aktardı.
Krasnıy Liman yönünde devam eden çatışmalara da değinen Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin aktif eylemleri sonucu 70 Ukraynalı askerin, 2 tankın, 5 zırhlı muharebe aracının, 1 zırhlı personel taşıyıcısının ve 5 pikabın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Tümgeneral Konaşenkov, Nikolayev-Krivoy Rog istikametinde de yoğun çatışmaların devam ettiğini, Herson Bölgesi’nde düşman güçlerinin saldırı girişimlerinin önlendiğini, çatışmalarda 125’e yakın Ukraynalı askerin, 7 zırhlı muharebe aracının ve 13 otomobilin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.
‘Harkov Bölgesi’nde Ukrayna birliklerinin iletişim merkezi imha edildi’
Taktik ve saldırı uçaklarının, füze ve topçu birliklerinin ateşiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ve Zaporojye Bölgesi’nde konuşlanan birliklerin 2 komuta merkezinin vurulduğu bilgisini veren Konaşenkov, ayrıca düşmanın 177 farklı bölgede konuşlandırdığı 59 topçu birliğinin, askeri personelin ve teçhizatın etkisiz hale getirildiğini vurguladı.
Rus komutan, "Harkov Bölgesi’nde Prikolotnoye yerleşiminin yakınlarında Ukrayna birliklerinin iletişim merkezi imha edildi” ifadelerini kullandı.
Rus ordu birliklerinin Donbass'taki Ukraynalı askeri grubuna dizel yakıtın sağlandığı Dnepropetrovsk bölgesindeki bir petrol depolama tesisini imha ettiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin ise son bir günde operasyonun farklı bölgelerinde HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 13 mermiyi önlediklerini ve Ukrayna’ya ait 10 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini kaydetti..
Tümgeneral Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 326 uçak, 162 helikopter, 2 bin 349 insansız hava aracı, 383 uçaksavar füze sistemi, 6 bin 84 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 874 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 527 sahra ve havan topu ile 6 bin 791 adet özel askeri araç imha edildi”
13:47 26.10.2022
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'dan itiraf: Ülkenin güneyindeki operasyonumuz yavaşladı
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna ordusunun ülkenin güneyinde sürdürdüğü operasyonun yavaşladığını itiraf etti.
Rusya ordusunun Ukrayna güçlerinin saldırı girişimlerini tümüyle püskürtmesi ve büyük miktarda zayiat verdirmesi, Kiev'in operasyonunda yavaşlamaya yol açtı.
Japon NHK televizyonuna demeç veren Reznikov, Ukrayna'nın güneyindeki taarruz operasyonunun yavaşladığını itiraf etti. Bakan, Ukrayna ordusunun kış mevsiminin başına doğru ilerleyişe geçmeye başlayacağını savundu.
Reznikov, Ukrayna Savunma Bakanlığı olarak Herson'u ve 'geçici olarak işgal altında bulunan tüm toprakları özgürleştirme' planları olduğunu da sözlerine ekledi.
12:41 26.10.2022
Rusya: ABD'nin 'kirli bomba' konusundaki çıkışı, çekincelerimizi doğruladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, ABD'nin 'kirli bomba' konusundaki çıkışının Moskova'nın bu provokasyon sonrası kendisine suçlama yöneltileceğiyle ilgili çekincelerini doğruladığını söyledi.
BM Genel Kurulu Birinci Komitesi toplantısında ABD'li temsilci Bruce Turner'ın Rusya'yı 'kirli bomba' konusunda dezenformasyon yapmakla itham etmesine yanıt veren Vorontsov, "ABD heyeti, hakkında en güvenilir bilgiye sahip olduğumuz Kiev rejiminin provokasyonundan sonra Rusya'nın kitle imha silahları kullanmakla suçlanacağı bir senaryonun oynanacağına dair çekincemizi doğruladı" dedi.
"Kiev ve Batılı müttefiklerinin planı, Rusya'yı nükleer silah kullanmakla suçladıktan sonra, Moskova'ya duyulan güveni sarsma ve Rusya'yı uluslararası alanda tecrit etme amacı taşıyan bir Rusya karşıtı kampanya başlatılmasına dayanıyor" diye devam eden Vorontsov, uluslararası toplumu hazırlanan provokasyon hakkında bir kez daha uyardı.
12:30 26.10.2022
Zaporojye yönetimi: Zaporojye kenti Mariupol’e dönüşüyor, işletmelerde müstahkem alanlar kuruluyor
Zaporojye Bölgesi Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Zaporojye kentinin Mariupol'a dönüştüğünü, binlerce yabancı paralı askerin, Azovstal Demir Çelik Fabrikası’nda olduğu gibi, sanayi bölgelerde müstahkem alanlar oluşturduklarını belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Balitskiy, “Zaporojye, Mariupol’ün bir benzerine dönüştürülüyor, şu anda orada binlerle ölçülebilecek çok fazla sayıda paralı asker bulunuyor. Market ve mağazalarda iletişim kurduğunda Lehçe, Almanca, Amerikanca vs. konuşmalar duyulabiliyor. Sanayi bölgelerde müstahkem alanların oluşturulduğu da doğrulandı. Özellikle nehrin sol tarafında bulunan Avtozaz Fabrikası bölgesinde hem ekipman hem de koyu tenli adamlar olmak üzere büyük bir yığılma var” ifadelerini kullandı.
11:33 26.10.2022
Mercedes Rusya pazarından ayrılma niyetinde
Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz’in Rusya pazarından ayrılmayı ve Moskova Bölgesi’ndeki fabrika dahil ülkedeki yan işletmelerindeki hisselerini yerli satış ve dağıtım şirketi Avtodom’a satmayı planladığı açıklandı.
Alman şirketin yaptığı açıklamada, “Mercedes-Benz, Rusya pazarından ayrılmayı ve yerel yan işletmelerindeki (Mercedes-Benz RUS A.Ş., Mercedes-Benz Manufacturing Rus Ltd.Şti., Mercedes-Benz Financial Services Rus Ltd.Şti., Mercedes-Benz Bank Rus Ltd.Şti., Mercedes-Benz Kapital Rus Ltdi.Şti.) hisselerini yerel yatırımcı AVTODOM şirketine satmayı planlıyor” ifadelerine yer verildi.
Avtodom şirketi ise markanın Rusya Federasyonu'ndaki satış sonrası hizmetlerini sürdürmek için elinden gelen her şeyi yapma niyetinde olduğunu açıkladı.
10:41 26.10.2022
Herson Bölgesi yönetimi: Ukrayna ordusunun savunmayı delme girişimleri başarısız oldu
Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki savunma hattını delme girişimlerinin başarısız olduğunu, sürekli yapılan saldırıların etkisizleştirildiğini belirtti.
Stremousov, Telegram kanalından yayınladığı video mesajında, “Herson istikametinde herhangi bir değişiklik yok. Ordu birliklerimiz Ukraynalı Nazileri etkisizleştiriyor ve burada yapacak bir şeyleri olmadığını onlara bildiriyor. Küçük gruplarla sürekli yapılan karşı saldırılar dağıtılıyor ve kırılıyor” ifadelerini kullandı.
10:10 26.10.2022
09:32 26.10.2022
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna devlet olarak var olma yeteneğini kaybetti
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna’nın devlet olarak var olma yeteneğini kaybettiğini, ülkenin ‘NATO tarafından işgal edildiğini’ ve ‘ABD’nin sömürgesi’ olduğunu belirtti.
Telegram kanalından paylaşım yapan Volodin, “Ukrayna’daki durum hakkında. Tam bir bağımsızlık kaybı. Ukrayna NATO tarafından işgal edilmiştir. Ülke ABD’nin sömürgesi oldu. Kiev'e emirler Washington'dan veriliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Pentagon tarafından kontrol ediliyor” dedi.
Ukrayna’nın ‘finansal sisteminin tahrip olduğuna’ dikkat çekerek ülkenin ‘ekonomik çöküş’ yaşadığını belirten Volodin, Kiev rejiminin vatandaşlarına karşı sosyal yükümlülüklerini kendi başına yerine getiremediğini, maaş ve emekli maaşları ödeyemediğini, ülke borçlarının 100 milyar doları aştığını ve her gün faiz artışı olduğunu sözlerine ekledi.
Duma Başkanı, “Ukrayna devlet olarak var olma yeteneğini kaybetti” ifadelerini kullandı.
09:20 26.10.2022
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Ukrayna'nın her zaman yanındayız
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin her zaman Ukrayna'nın yanında olduğunu, kayda değer miktarda insani yardım sağladığını ve sağlamaya devam ettiğini, ancak diğer bazı alanlarda bu desteğin Tel Aviv'in ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle ciddi şekilde sınırlı olduğunu söyledi.