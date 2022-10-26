https://sputniknews.com.tr/20221026/bm-2021den-bu-yana-avrupa-rotalarinda-5-bin-600den-fazla-gocmen-hayatini-kaybetti-1062732157.html

BM: 2021'den bu yana Avrupa rotalarında 5 bin 600'den fazla göçmen hayatını kaybetti

BM: 2021'den bu yana Avrupa rotalarında 5 bin 600'den fazla göçmen hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün hazırladığı ‘Kayıp Göçmenler’ raporunda geçtiğimiz yılın başlarından Ekim 2022’ye kadar Avrupa göç... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T18:22+0300

2022-10-26T18:22+0300

2022-10-26T18:22+0300

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BM Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) ‘Kayıp Göçmenler’ adlı raporuna göre geçtiğimiz yılın başlarından Ekim 2022’ye kadar Avrupa göç rotalarında 5 bin 684 kişi hayatını kaybetti.Belgede, “2021'in başlarından bu yana Avrupa'ya giden ve Avrupa içindeki göç rotalarında en az 5 bin 684 ölüm belgelendi, bununla birlikte Akdeniz üzerinden geçen güzergahlarda, Avrupa ile kara sınırlarında ve kıta içindeki rotalarda ölüm sayıların giderek arttığı gözlemleniyor” ifadelerine yer verildi.Raporda ayrıca Avrupa makamları tarafından 2021'den bu yana ‘temizlik’ olarak da bilinen zorla sınır dışı edilme olaylarında en az 252 kişinin öldüğü belirtiliyor.Proje üzerinde çalışan ekipten Julia Black’in ifadelerine yer verilen belgede, “2014'ten bu yana Avrupa'ya yapılan göç yolculukları sırasında 29 binden fazla ölüm kaydettik” denildi.IOM, Avrupa ve ötesindeki devletlere göç yolculukları sırasında hayatların kurtarılması ve ölümlerin azaltılması adına acil ve somut adımlar atma çağrısında bulundu.

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bm, birleşmiş milletler (bm), göç, göçmen, göçmen krizi