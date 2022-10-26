https://sputniknews.com.tr/20221026/beyaz-sarayda-biden-herzog-gorusmesi--1062743225.html

Beyaz Saray'da Biden-Herzog görüşmesi

Beyaz Saray'da Biden-Herzog görüşmesi

ABD Başkanı Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmede, iki ülke ilişkileri ile İran başta olmak üzere bölgesel ve küresel... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T23:18+0300

2022-10-26T23:18+0300

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dünya

isaac herzog

joe biden

abd

israil

beyaz saray

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Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'deki seçimlere 1 haftadan az bir süre kala bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.Görüşme öncesi gazetecilerin karşısına çıkan iki lider, temmuzda İsrail'de yaptıkları görüşmeye atıfta bulundu.Biden, Herzog'un kendisine bu ziyarette bir devlet nişanı verdiğine işaret ederek, ABD'nin İsrail'e 'sarsılmaz desteğini' yineledi.İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmasına 'tarihi dönüm noktası' nitelendirmesiİsrail ve Lübnan arasında yarın deniz sınırı anlaşmasının imzalanacağını belirten Biden, "Bu anlaşma gerçek bir tarihi dönüm noktası olacak" yorumunda bulundu.Biden, "Bu anlaşma, her iki ülke için de enerji alanlarının geliştirilmesine alan açacak. Lübnan halkı için yeni umutlar ve ekonomik fırsatlar doğuracak. İsrail'in ise güvenliği ve istikrarını geliştirecek" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221026/herzog-abdde-ukraynadaki-iran-dronelari-iddiasina-iliskin-fotografli-kanit-sunacagini-soyledi-1062722293.html

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isaac herzog, joe biden, abd, israil, beyaz saray