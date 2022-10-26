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https://sputniknews.com.tr/20221026/beyaz-sarayda-biden-herzog-gorusmesi--1062743225.html
Beyaz Saray'da Biden-Herzog görüşmesi
Beyaz Saray'da Biden-Herzog görüşmesi
ABD Başkanı Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmede, iki ülke ilişkileri ile İran başta olmak üzere bölgesel ve küresel... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T23:18+0300
2022-10-26T23:18+0300
dünya
isaac herzog
joe biden
abd
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Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'deki seçimlere 1 haftadan az bir süre kala bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.Görüşme öncesi gazetecilerin karşısına çıkan iki lider, temmuzda İsrail'de yaptıkları görüşmeye atıfta bulundu.Biden, Herzog'un kendisine bu ziyarette bir devlet nişanı verdiğine işaret ederek, ABD'nin İsrail'e 'sarsılmaz desteğini' yineledi.İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmasına 'tarihi dönüm noktası' nitelendirmesiİsrail ve Lübnan arasında yarın deniz sınırı anlaşmasının imzalanacağını belirten Biden, "Bu anlaşma gerçek bir tarihi dönüm noktası olacak" yorumunda bulundu.Biden, "Bu anlaşma, her iki ülke için de enerji alanlarının geliştirilmesine alan açacak. Lübnan halkı için yeni umutlar ve ekonomik fırsatlar doğuracak. İsrail'in ise güvenliği ve istikrarını geliştirecek" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221026/herzog-abdde-ukraynadaki-iran-dronelari-iddiasina-iliskin-fotografli-kanit-sunacagini-soyledi-1062722293.html
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isaac herzog, joe biden, abd, israil, beyaz saray
isaac herzog, joe biden, abd, israil, beyaz saray

Beyaz Saray'da Biden-Herzog görüşmesi

23:18 26.10.2022
© AAABD Başkanı Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmede, iki ülke ilişkileri ile İran başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
ABD Başkanı Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmede, iki ülke ilişkileri ile İran başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
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ABD Başkanı Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmede, iki ülke ilişkileri ile İran başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'deki seçimlere 1 haftadan az bir süre kala bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
Görüşme öncesi gazetecilerin karşısına çıkan iki lider, temmuzda İsrail'de yaptıkları görüşmeye atıfta bulundu.
Biden, Herzog'un kendisine bu ziyarette bir devlet nişanı verdiğine işaret ederek, ABD'nin İsrail'e 'sarsılmaz desteğini' yineledi.

İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmasına 'tarihi dönüm noktası' nitelendirmesi

İsrail ve Lübnan arasında yarın deniz sınırı anlaşmasının imzalanacağını belirten Biden, "Bu anlaşma gerçek bir tarihi dönüm noktası olacak" yorumunda bulundu.
Biden, "Bu anlaşma, her iki ülke için de enerji alanlarının geliştirilmesine alan açacak. Lübnan halkı için yeni umutlar ve ekonomik fırsatlar doğuracak. İsrail'in ise güvenliği ve istikrarını geliştirecek" ifadelerini kullandı.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
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