https://sputniknews.com.tr/20221026/besten-ayrilmayana-avantajli-kredi-imkani-1062716618.html

BES'ten ayrılmayana avantajlı kredi imkanı

BES'ten ayrılmayana avantajlı kredi imkanı

BES'teki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmelerine... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T11:48+0300

2022-10-26T11:48+0300

2022-10-26T11:48+0300

ekonomi

bes

bireysel emeklilik sistemi (bes)

banka

resmi gazete

fon

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Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yıllık programda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili yeni düzenleme yapılacak.BES'teki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulamasının hayata geçirilmesi sağlanacak.Ortalama fon büyüklüğü, ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak durum analizi ve projeksiyon çalışması yapılacak.Paydaşların görüşleriyle taslak yönetmelik hazırlanacak. Katılımcılar, bankalar ve emeklilik şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir altyapı kurulacak.

https://sputniknews.com.tr/20221014/ozel-sektorun-yurt-disi-kredi-borcu-azaldi-1062303489.html

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bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), banka, resmi gazete, fon