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https://sputniknews.com.tr/20221026/besten-ayrilmayana-avantajli-kredi-imkani-1062716618.html
BES'ten ayrılmayana avantajlı kredi imkanı
BES'ten ayrılmayana avantajlı kredi imkanı
BES'teki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmelerine... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T11:48+0300
2022-10-26T11:48+0300
ekonomi
bes
bireysel emeklilik sistemi (bes)
banka
resmi gazete
fon
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Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yıllık programda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili yeni düzenleme yapılacak.BES'teki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulamasının hayata geçirilmesi sağlanacak.Ortalama fon büyüklüğü, ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak durum analizi ve projeksiyon çalışması yapılacak.Paydaşların görüşleriyle taslak yönetmelik hazırlanacak. Katılımcılar, bankalar ve emeklilik şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir altyapı kurulacak.
https://sputniknews.com.tr/20221014/ozel-sektorun-yurt-disi-kredi-borcu-azaldi-1062303489.html
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bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), banka, resmi gazete, fon
bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), banka, resmi gazete, fon

BES'ten ayrılmayana avantajlı kredi imkanı

11:48 26.10.2022
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BES'teki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmelerine yönelik düzenleme yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yıllık programda Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili yeni düzenleme yapılacak.
BES'teki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulamasının hayata geçirilmesi sağlanacak.
Ortalama fon büyüklüğü, ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak durum analizi ve projeksiyon çalışması yapılacak.
Paydaşların görüşleriyle taslak yönetmelik hazırlanacak. Katılımcılar, bankalar ve emeklilik şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir altyapı kurulacak.
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