https://sputniknews.com.tr/20221026/besiktas-senol-gunes-ile-anlasma-sagladi--1062739416.html

Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaşma sağladı

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirildi. Siyah beyazlılar tecrübeli teknik direktörle 1.5 yıllık anlaşma... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T21:56+0300

2022-10-26T21:56+0300

2022-10-26T22:05+0300

spor

beşiktaş

şenol güneş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1044902994_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_257be3e4f9b83bf64f0f7aeaa16ae293.jpg

Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıklayacak. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş için oybirliğine varan yönetim, tecrübeli teknik direktörle de anlaşma sağladı.Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in resmi ayrılığı sonrasında Şenol Güneş'i açıklayacak. Güneş'in pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20221025/hatayspor-yenilgisi-sonrasi-josef-de-souza-kendimizden-utanmamiz-lazim-1062678840.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, şenol güneş