https://sputniknews.com.tr/20221026/besiktas-senol-gunes-ile-anlasma-sagladi--1062739416.html
Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaşma sağladı
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirildi. Siyah beyazlılar tecrübeli teknik direktörle 1.5 yıllık anlaşma... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T21:56+0300
2022-10-26T21:56+0300
2022-10-26T22:05+0300
spor
beşiktaş
şenol güneş
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Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıklayacak. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş için oybirliğine varan yönetim, tecrübeli teknik direktörle de anlaşma sağladı.Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in resmi ayrılığı sonrasında Şenol Güneş'i açıklayacak. Güneş'in pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221025/hatayspor-yenilgisi-sonrasi-josef-de-souza-kendimizden-utanmamiz-lazim-1062678840.html
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beşiktaş, şenol güneş
Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaşma sağladı
21:56 26.10.2022 (güncellendi: 22:05 26.10.2022) Abone ol
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den boşalan teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirildi. Siyah beyazlılar tecrübeli teknik direktörle 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıklayacak. Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş için oybirliğine varan yönetim, tecrübeli teknik direktörle de anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in resmi ayrılığı sonrasında Şenol Güneş'i açıklayacak. Güneş'in pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.