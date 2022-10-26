https://sputniknews.com.tr/20221026/bayraktar-savunma-sanayii-ihracati-bu-yil-4-milyar-dolari-gececek-1062710808.html
Bayraktar: Savunma sanayii ihracatı bu yıl 4 milyar doları geçecek
Bayraktar: Savunma sanayii ihracatı bu yıl 4 milyar doları geçecek
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Savunma sanayimizin bu yıl 4 milyar dolarlık ihracatı rahatlıkla geçeceğini şimdiden söyleyebilirim”... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T08:05+0300
2022-10-26T08:05+0300
2022-10-26T08:05+0300
ekonomi
saha
haluk bayraktar
savunma sanayii başkanlığı
ihracat
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Milli savunma sanayisi tarafından üretilen teknolojik ürünler SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda sergileniyor. SAHA Expo açılışında konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Dünyanın 170 ülkesine ihracat yapan sektörümüzün yıllık cirosu 10 milyar doları buldu. Adım adım ve sağlam bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. 20 yıl önce yıllık ihracatımız sadece 248 milyon dolarken, geçtiğimiz yıl 3,2 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdik. Savunma sanayimizin bu yıl 4 milyar dolarlık ihracatı rahatlıkla geçeceğini şimdiden söyleyebilirim” diye konuştu.“Günümüzde yeni teknolojilerin sahaya girmesiyle hem savunma konseptleri hem de güvenliği oluşturan unsurların sürekli geliştiğini birlikte görüyoruz” diyen Bayraktar, “Yeni teknolojileri geliştiren ülkeler hem öne geçiyor hem de ihracat ile sağlam bir ekonomik yapıya sahip oluyor. Dünya ülkeleri savunma ve güvenliğe yönelik harcamaları en zor anlarda hatta pandemi gibi kamu kaynaklarının büyük çoğunluğunun insanlara aktarıldığı bir dönemde bile kısmadı” şeklinde konuştu.2021 itibariyle küresel savunma harcamalarının 2.1 trilyon dolara ulaştığını hatırlatan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
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saha, haluk bayraktar, savunma sanayii başkanlığı, ihracat
saha, haluk bayraktar, savunma sanayii başkanlığı, ihracat
Bayraktar: Savunma sanayii ihracatı bu yıl 4 milyar doları geçecek
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SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Savunma sanayimizin bu yıl 4 milyar dolarlık ihracatı rahatlıkla geçeceğini şimdiden söyleyebilirim” dedi.
Milli savunma sanayisi tarafından üretilen teknolojik ürünler SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda sergileniyor.
SAHA Expo açılışında konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Dünyanın 170 ülkesine ihracat yapan sektörümüzün yıllık cirosu 10 milyar doları buldu. Adım adım ve sağlam bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. 20 yıl önce yıllık ihracatımız sadece 248 milyon dolarken, geçtiğimiz yıl 3,2 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdik. Savunma sanayimizin bu yıl 4 milyar dolarlık ihracatı rahatlıkla geçeceğini şimdiden söyleyebilirim” diye konuştu.
“Günümüzde yeni teknolojilerin sahaya girmesiyle hem savunma konseptleri hem de güvenliği oluşturan unsurların sürekli geliştiğini birlikte görüyoruz” diyen Bayraktar, “Yeni teknolojileri geliştiren ülkeler hem öne geçiyor hem de ihracat ile sağlam bir ekonomik yapıya sahip oluyor. Dünya ülkeleri savunma ve güvenliğe yönelik harcamaları en zor anlarda hatta pandemi gibi kamu kaynaklarının büyük çoğunluğunun insanlara aktarıldığı bir dönemde bile kısmadı” şeklinde konuştu.
2021 itibariyle küresel savunma harcamalarının 2.1 trilyon dolara ulaştığını hatırlatan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
“ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Rusya’nın aralarında olduğu 5 ülke az önce bahsettiğim 2.1 trilyonluk askeri harcamanın yüzde 62’sini gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi dünyanın geri kalanıyla makas çok açık ve bu açık giderek büyüyor. Özellikle yüksek teknolojik gelişim büyüyerek artarken doğal olarak her ülke bu gelişimden aynı oranda faydalanamıyor. Daha da önemlisi bu güce sahip ülkeler ellerindeki gücü adil ve merhametli bir şekilde kullanmıyorlar. Dünyayı giderek yaşanması daha zor bir yer haline getiren Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta cereyan eden haksızlıklara tüm dünyanın bir araya gelerek karşı durması gerekiyor. Daha kuvvetli, zengin ve büyük olma ihtirası ile hareket eden güç sahipleri, kimi zaman sözümona tarihten gelen misyonlarından, kimi zaman sözümona demokrasi götürme iddialarından bahsederek, başkalarına ait coğrafyalara ancak acı ve felaket taşıyorlar."