https://sputniknews.com.tr/20221026/bayraktar-savunma-sanayii-ihracati-bu-yil-4-milyar-dolari-gececek-1062710808.html

Bayraktar: Savunma sanayii ihracatı bu yıl 4 milyar doları geçecek

Bayraktar: Savunma sanayii ihracatı bu yıl 4 milyar doları geçecek

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Savunma sanayimizin bu yıl 4 milyar dolarlık ihracatı rahatlıkla geçeceğini şimdiden söyleyebilirim”... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T08:05+0300

2022-10-26T08:05+0300

2022-10-26T08:05+0300

ekonomi

saha

haluk bayraktar

savunma sanayii başkanlığı

ihracat

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Milli savunma sanayisi tarafından üretilen teknolojik ürünler SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda sergileniyor. SAHA Expo açılışında konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Dünyanın 170 ülkesine ihracat yapan sektörümüzün yıllık cirosu 10 milyar doları buldu. Adım adım ve sağlam bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. 20 yıl önce yıllık ihracatımız sadece 248 milyon dolarken, geçtiğimiz yıl 3,2 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdik. Savunma sanayimizin bu yıl 4 milyar dolarlık ihracatı rahatlıkla geçeceğini şimdiden söyleyebilirim” diye konuştu.“Günümüzde yeni teknolojilerin sahaya girmesiyle hem savunma konseptleri hem de güvenliği oluşturan unsurların sürekli geliştiğini birlikte görüyoruz” diyen Bayraktar, “Yeni teknolojileri geliştiren ülkeler hem öne geçiyor hem de ihracat ile sağlam bir ekonomik yapıya sahip oluyor. Dünya ülkeleri savunma ve güvenliğe yönelik harcamaları en zor anlarda hatta pandemi gibi kamu kaynaklarının büyük çoğunluğunun insanlara aktarıldığı bir dönemde bile kısmadı” şeklinde konuştu.2021 itibariyle küresel savunma harcamalarının 2.1 trilyon dolara ulaştığını hatırlatan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

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saha, haluk bayraktar, savunma sanayii başkanlığı, ihracat