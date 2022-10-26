https://sputniknews.com.tr/20221026/bakanlik-dondurma-icin-kriteri-belirledi-meyve-orani-en-az-yuzde-15-olacak-1062711330.html

Bakanlık dondurma için kriteri belirledi: Meyve oranı en az yüzde 15 olacak

Bakanlık dondurma için kriteri belirledi: Meyve oranı en az yüzde 15 olacak

Meyve veya sebze kullanılarak üretilen çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranı kütlece en az yüzde 15 olacak. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T08:46+0300

2022-10-26T08:46+0300

2022-10-26T08:46+0300

türkiye

dondurma

meyve

sebze

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğle dondurmanın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı.Buna göre, dondurmada hacim artış oranı en fazla yüzde 100 olacak. Meyve veya sebze kullanılarak üretilen çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranı kütlece en az yüzde 15'i bulacak.Fındık, fıstık, ceviz, Antepfıstığı, badem gibi sert kabuklu meyve çeşnileri katılarak üretilen çeşnili dondurmalarda, bu çeşnilerin bir veya birkaçının birlikte kullanılması halinde toplam çeşni oranı kütlece en az yüzde 5'e ulaşacak.Çeşnisiz dondurmalarda aroma verici kullanılamayacakTebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde ve piyasaya arzında alkol ve/veya alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılamayacak.Çeşnili dondurmalardaki çeşni maddesinin adı ürün adıyla kullanılacak. Tebliğ kapsamında yer alan ve tek bir hayvan türüne ait sütün yüzde 100 kullanıldığı ürünlerde, sütün ait olduğu hayvan türü ürün adıyla kullanılabilecek.Çeşni maddesi bulunmayan dondurmalarda, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmayacak ancak sade dondurmada sadece vanilya aromalarının kullanımına izin verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20220107/tarim-bakanligi-gdolu-2-gene-izin-verdi-1052491432.html

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