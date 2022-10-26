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https://sputniknews.com.tr/20221026/bakan-ozer-varank-ve-bilgin-binali-yildirimi-hastanede-ziyaret-etti-1062742719.html
Bakan Özer, Varank ve Bilgin, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
Bakan Özer, Varank ve Bilgin, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan'da trafik kazası... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
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binali yıldırım
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Bakanlar Özer, Varank ve Bilgin, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken trafik kazasında yaralanan Binali Yıldırım ve aynı araçta bulunan İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.Hastane yetkilileri, Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumuna ilişkin Özer, Varank ve Bilgin'e bilgi verdi.Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, aynı hastanede tedavi gören Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan 6 maden işçisini de ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
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binali yıldırım, mustafa varank, vedat bilgin, mahmut özer
binali yıldırım, mustafa varank, vedat bilgin, mahmut özer

Bakan Özer, Varank ve Bilgin, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti

22:52 26.10.2022 (güncellendi: 22:56 26.10.2022)
© AASanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Bakanlar Özer, Varank ve Bilgin, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken trafik kazasında yaralanan Binali Yıldırım ve aynı araçta bulunan İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Hastane yetkilileri, Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumuna ilişkin Özer, Varank ve Bilgin'e bilgi verdi.
Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, aynı hastanede tedavi gören Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan 6 maden işçisini de ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
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