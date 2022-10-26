https://sputniknews.com.tr/20221026/bakan-ozer-varank-ve-bilgin-binali-yildirimi-hastanede-ziyaret-etti-1062742719.html

Bakan Özer, Varank ve Bilgin, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti

Bakan Özer, Varank ve Bilgin, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan'da trafik kazası... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T22:52+0300

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binali yıldırım

mustafa varank

vedat bilgin

mahmut özer

türkiye

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Bakanlar Özer, Varank ve Bilgin, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken trafik kazasında yaralanan Binali Yıldırım ve aynı araçta bulunan İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.Hastane yetkilileri, Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumuna ilişkin Özer, Varank ve Bilgin'e bilgi verdi.Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, aynı hastanede tedavi gören Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan 6 maden işçisini de ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

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binali yıldırım, mustafa varank, vedat bilgin, mahmut özer