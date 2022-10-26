https://sputniknews.com.tr/20221026/bakan-nebatiden-yeniden-asya-girisimi-vurgusu-asyadaki-firsatlardan-faydalanmayi-amacliyoruz-1062724857.html

Bakan Nebati'den 'Yeniden Asya Girişimi' vurgusu: 'Asya'daki fırsatlardan faydalanmayı amaçlıyoruz'

Bakan Nebati'den 'Yeniden Asya Girişimi' vurgusu: 'Asya'daki fırsatlardan faydalanmayı amaçlıyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2019 yılında Yeniden Asya Girişimi'ni başlattıklarına dikkati çekerek, böylece Asya'daki gelişmelerin ortaya çıkardığı... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T14:40+0300

2022-10-26T14:40+0300

2022-10-26T14:40+0300

ekonomi

nureddin nebati

ekonomi

batı

avrupa

hazine ve maliye bakanlığı

asya

yatırımcı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katıldı.Nebati, 2019 yılında Yeniden Asya Girişimi'ni başlattıklarına dikkati çekerek, böylece Asya'daki gelişmelerin ortaya çıkardığı fırsatlardan ve iş birliği potansiyelinden faydalanmayı ve ortak refaha katkıda bulunmayı amaçladıklarını bildirdi.Özellikle, ticaret ve yatırımlar, altyapı projeleri, ulaştırma, enerji sektörlerinde iş birliği potansiyelinin hayata geçirilmesinin ikili ve bölgesel kazanımları olacağına inandıklarını dile getiren Nebati, öte yandan Türkiye-AB iş birliğini daha da güçlendirmeyi ve Türkiye'nin katılım sürecini ilerletmeyi hedeflediğini bildirdi.Nebati, Türkiye’nin, 2021'de Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkeleriyle ticaret hacminin yaklaşık 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bilgisini vererek, bölgede 10 binin üzerinde Türk firmasının faaliyet gösterdiğini aktardı.Türk müteahhitlerin Orta Asya ve Güney Kafkasya'da gerçekleştirdikleri projelerin toplam değerinin 100 milyar doların üzerinde seyrettiğini vurgulayan Nebati, "Avrupalı olduğu kadar Asyalı yükselen bir güç olan ülkemizin, Avrupa ile Asya'yı birleştiren merkezi konumu, her iki coğrafya ile ilişkilerinde geniş bir alanda iş birliği imkanları sunuyor. Bu imkanlardan faydalanacağınıza ve fırsatları değerlendireceğinize inanıyorum." diye konuştu.'Petrol ve doğal gaz arzında yaşanan sıkıntılar enerji fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor'Nebati, burada yaptığı konuşmada, küresel ekonomik büyüme yavaşlarken, enflasyonun tarihi yüksek seviyelerde seyrettiğini söyledi. Finansal koşulların sıkılaştığını ve emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının devam ettiğini dile getiren Nebati, son dönemde küresel büyümeye ilişkin beklentilerin sürekli aşağı yönlü güncellendiğini bildirdi. Nebati, petrol ve doğal gaz arzında yaşanan sıkıntıların enerji fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini, artan enerji fiyatlarının küresel düzeyde hane halkının satın alma gücünü azalttığını, Avrupa'da birçok şirketin üretimini azaltmasına ya da tamamen durdurmasına yol açtığını anlattı.Dünyada merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele için faizleri artırmasının talepte gerilemeye yol açarken resesyon olasılığının da artmaya devam ettiğini vurgulayan Nebati, küresel düzeyde borçlanma faizlerinde oluşan artışın, ülkelerin kamu borcunun finansmanını da zorlaştırdığını dile getirdi.Nebati, dünyanın içinden geçtiği bu çoklu sınamalarla mevcut dengelerin sarsıldığı hızlı bir değişim sürecinin yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:'Büyümemizi güçlü ve dengeli bir şekilde sürdürüyoruz'Bakan Nebati, Türkiye'nin, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,3 milyarlık nüfusa ve 26 trilyon dolarlık bir pazara erişim imkanına sahip olduğunu hatırlatarak, bu stratejik konumu, geniş üretim imkanları ve modern lojistik altyapısıyla donatarak, Türkiye'nin küresel ticaret rotalarının merkezinde yer aldığını kaydetti.Bugün Türkiye'nin 31 milyon kişilik iş gücüyle Avrupa'nın üçüncü en büyük iş gücü havuzuna sahip olduğunu belirten Nebati, "Güçlü ve esnek sanayi altyapımız, nitelikli iş gücümüz ve rekabetçi AR-GE ekosistemimizle değişen küresel tedarik zincirine uyum sağlıyoruz. Öte yandan, son 20 yıldır yapılan altyapı yatırımları sayesinde yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli'mizin ülkemizde uygulanmasına zemin hazırladık. Böylece, büyümemizi güçlü ve dengeli bir şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.Türkiye'nin 2022 yılının ilk yarısında yüzde 7,5 büyüme kaydettiğini vurgulayan Nebati, şu değerlendirmede bulundu:Nebati, yerli ve yabancı yatırımcılara eşit muamele ilkesi çerçevesinde kapsamlı bir yatırım teşvik programı uyguladıklarını ifade ederek, ülkedeki yenilenebilir enerji yatırımlarını ve desteklerini anlattı.Gelecek yıl elektrikli yerli otomobil markası TOGG’un yollarda görüleceğini anımsatan Nebati, yeşil finansman ekosistemini oluşturmak amacıyla gerekli mevzuat altyapısını oluşturduklarını, Türkiye'yi 2053 net sıfır hedefine planlı bir şekilde ulaştırmak için emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.'Yunanistan bu komplekslerinden kendisini kurtarmalı'Bakan Nebati, Türkiye'nin Avrasya'daki merkezi rolünü güçlendirmek için gerekli girişimleri kararlılıkla uyguladıklarını ifade ederek, "Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi'miz bölgesel refah ve küresel ticarete katkı vizyonumuzun en somut örneklerinden birisini teşkil etmekte. Avrupa’yı Güney Kafkasya, Hazar Denizi ve Orta Asya ülkeleri üzerinden Çin’e bağlayan bu önemli koridorun hayata geçirilmesi uzun yıllar sürdürülen yoğun çabaların somut bir sonucudur. Bu girişimimizin, sadece Türkiye’yi Orta Asya ile yaklaştırmakla kalmayıp tüm Avrasya coğrafyasının refah ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Zira küresel salgın ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulamaya konulan yaptırımlar neticesinde bazı taşımacılık koridorları kesintiye uğradı. Orta Koridor'un stratejik önemi daha da belirgin hale gelmiştir." dedi.Konferansta "Investing in Humanity" temasıyla toplandıklarını belirten Nebati, şunları kaydetti:

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nureddin nebati, ekonomi, batı, avrupa, hazine ve maliye bakanlığı, asya, yatırımcı