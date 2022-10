Bakan Nebati'den 'Yeniden Asya Girişimi' vurgusu: 'Asya'daki fırsatlardan faydalanmayı amaçlıyoruz'

"Dünkü açılışta gelecek nesli temsil eden çocukların "We are the world" şarkısıyla başladık. Binlerce kişi burada yatırımı, iş birliğini konuşmaya geldik ancak dün Yunan Bakan'ın buradaki atmosferin tam zıttı bir şekilde ikili konular üzerinden ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ağır ithamlarda bulunduğunu öğrendik. İkili meselenin bu değerli platforma getirilmesi öncelikle ev sahibine, sonra buradaki tüm katılımcılara saygısızlıktır. Yunanistan bu komplekslerinden kendini kurtarmalı. Sözlerime son verirken, bu değerli etkinlik kapsamında yapılan görüşmeler ve oturumların, yatırımların ve ekonomik ilişkilerimizin güçlenmesine ve hızlanmasına önemli katkı sağlamasını diliyorum. Bu oturumun başlığı 'Avrasya Yüzyılı mı?'. Evet ama aynı zamanda bu yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacak."