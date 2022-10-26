https://sputniknews.com.tr/20221026/bakan-akar-libyali-mevkidasiyla-anlasma-imzaladi-tskdan-libyadaki-askeri-pilotlara-egitim-destegi-1062715868.html

Bakan Akar Libyalı mevkidaşıyla anlaşma imzaladı: TSK'dan Libya'daki askeri pilotlara eğitim desteği

Bakan Akar Libyalı mevkidaşıyla anlaşma imzaladı: TSK'dan Libya'daki askeri pilotlara eğitim desteği

Milli Savunma Bakanı Akar ile Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe tarafından imzalanan anlaşma kapsamında Libyalı askeri pilotların eğitimine Türk... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T11:34+0300

2022-10-26T11:34+0300

2022-10-26T11:37+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

hulusi akar

libya

askeri eğitim

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünkü görüşmenin ardından Türkiye ve Libya arasında iki önemli anlaşmaya imza atıldı. Bakan Akar ile Dibeybe tarafından imza altına alınan anlaşmalardan biri Libya Hava Kuvvetlerinin etkinliğinin artırılmasını kapsıyor. “Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Milli Birlik Hükümeti Arasında Uçuş Eğitimi Protokolü” kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libyalı pilotların eğitimine katkı sağlaması hedefleniyor. İmzalanan diğer ek protokolle de Türkiye ve Libya arasındaki mevcut askeri ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar, libya, askeri eğitim