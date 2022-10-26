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https://sputniknews.com.tr/20221026/aym-dezenformasyonla-mucadele-yasasinda-ilk-incelemeyi-tamamladi-1062725300.html
AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı: Esastan görüşülmesine karar verdi
AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı: Esastan görüşülmesine karar verdi
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
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2022-10-26T14:39+0300
türkiye
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anayasa mahkemesi (aym)
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
dezenformasyon
yasa
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.CHP, Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221025/icisleri-bakani-soylu-dezenformasyon-yasasinin-daha-katisi-almanyada-fransada-var-1062699555.html
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aym, anayasa, anayasa mahkemesi (aym), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dezenformasyon, yasa
aym, anayasa, anayasa mahkemesi (aym), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dezenformasyon, yasa

AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı: Esastan görüşülmesine karar verdi

14:34 26.10.2022 (güncellendi: 14:39 26.10.2022)
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin ilk incelemesini tamamladı.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.
Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.
Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.
CHP, Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
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İçişleri Bakanı Soylu: Dezenformasyon yasasının daha katısı Almanya’da, Fransa’da var
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