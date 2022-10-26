https://sputniknews.com.tr/20221026/aym-dezenformasyonla-mucadele-yasasinda-ilk-incelemeyi-tamamladi-1062725300.html

AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı: Esastan görüşülmesine karar verdi

AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı: Esastan görüşülmesine karar verdi

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T14:34+0300

2022-10-26T14:34+0300

2022-10-26T14:39+0300

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anayasa mahkemesi (aym)

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dezenformasyon

yasa

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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.CHP, Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221025/icisleri-bakani-soylu-dezenformasyon-yasasinin-daha-katisi-almanyada-fransada-var-1062699555.html

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aym, anayasa, anayasa mahkemesi (aym), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dezenformasyon, yasa