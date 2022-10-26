https://sputniknews.com.tr/20221026/aym-dezenformasyonla-mucadele-yasasinda-ilk-incelemeyi-tamamladi-1062725300.html
AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı: Esastan görüşülmesine karar verdi
AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı: Esastan görüşülmesine karar verdi
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T14:34+0300
2022-10-26T14:34+0300
2022-10-26T14:39+0300
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anayasa mahkemesi (aym)
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
dezenformasyon
yasa
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.CHP, Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221025/icisleri-bakani-soylu-dezenformasyon-yasasinin-daha-katisi-almanyada-fransada-var-1062699555.html
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aym, anayasa, anayasa mahkemesi (aym), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dezenformasyon, yasa
aym, anayasa, anayasa mahkemesi (aym), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), dezenformasyon, yasa
AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı: Esastan görüşülmesine karar verdi
14:34 26.10.2022 (güncellendi: 14:39 26.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin ilk incelemesini tamamladı.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.
Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.
Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.
CHP, Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.