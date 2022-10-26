https://sputniknews.com.tr/20221026/avustralyada-enflasyon-32-yilin-zirvesine-cikti-1062714840.html

Avustralya'da enflasyon 32 yılın zirvesine çıktı

Avustralya'da enflasyon 32 yılın zirvesine çıktı

Avustralya'da enflasyon 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, faiz artırımlarının yeniden hız kazanacağı yönündeki fiyatlamalar da arttı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

avustralya

merkez bankası

enflasyon

faiz

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Avustralya'da enflasyon üçüncü çeyrekte inşaat ve doğalgaz fiyatlarının tırmanmasıyla 32 yılın zirvesine yükselerek merkez bankasının tekrar yüksek oranlı faiz artırımlarına başlayacağı fiyatlamalarını artırdı. BloombergHT'nin aktardığına göre Avustralya'da tüketici fiyatları Eylül'de sona eren çeyrek dönemde yüzde 1.8 arttı.Yıllık enflasyon ise yüzde 6.1'den yüzde 7.3'e yükselerek 1990'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve çalışan ücretlerindeki artışın yaklaşık üç katına yükseldi. Avustralya Merkez Bankası (RBA) art arda dört kez 50 baz puan büyüklüğünde faiz artırmasının ardından bu ay faiz artırımlarının hızını yavaşlatarak 25 baz puan artırıma gitmiş ve piyasaları şaşırtmıştı.

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avustralya, merkez bankası, enflasyon, faiz