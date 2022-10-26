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Anayasa Mahkemesi, HDP'ye savunma için 30 günlük ek süre verdi
Anayasa Mahkemesi, HDP'ye savunma için 30 günlük ek süre verdi
Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması dava dosyasına sunulan ek delillere ilişkin partiye savunma için 30 gün ek süre verdi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T18:31+0300
2022-10-26T18:31+0300
anayasa mahkemesi
türkiye
hdp
savunma
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Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava dosyasına sunduğu ek delillerle ilgili savunma hazırlanabilmesi için HDP'nin ek süre verilmesi talebini görüşerek karara bağladı.HDP'nin talebini kabul eden Anayasa Mahkemesi, partiye savunma için 30 günlük süre verilmesini kararlaştırdı.
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anayasa mahkemesi, hdp, savunma
anayasa mahkemesi, hdp, savunma

Anayasa Mahkemesi, HDP'ye savunma için 30 günlük ek süre verdi

18:31 26.10.2022
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
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Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması dava dosyasına sunulan ek delillere ilişkin partiye savunma için 30 gün ek süre verdi.
Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava dosyasına sunduğu ek delillerle ilgili savunma hazırlanabilmesi için HDP'nin ek süre verilmesi talebini görüşerek karara bağladı.
HDP'nin talebini kabul eden Anayasa Mahkemesi, partiye savunma için 30 günlük süre verilmesini kararlaştırdı.
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