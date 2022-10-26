https://sputniknews.com.tr/20221026/anayasa-mahkemesi-hdpye-savunma-icin-30-gunluk-ek-sure-verdi-1062732367.html

Anayasa Mahkemesi, HDP'ye savunma için 30 günlük ek süre verdi

Anayasa Mahkemesi, HDP'ye savunma için 30 günlük ek süre verdi

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması dava dosyasına sunulan ek delillere ilişkin partiye savunma için 30 gün ek süre verdi. 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T18:31+0300

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anayasa mahkemesi

türkiye

hdp

savunma

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Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava dosyasına sunduğu ek delillerle ilgili savunma hazırlanabilmesi için HDP'nin ek süre verilmesi talebini görüşerek karara bağladı.HDP'nin talebini kabul eden Anayasa Mahkemesi, partiye savunma için 30 günlük süre verilmesini kararlaştırdı.

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anayasa mahkemesi, hdp, savunma