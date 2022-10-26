https://sputniknews.com.tr/20221026/amasya-valiliginden-umit-ozdaga-yanit-valimizin-iddia-edilen-sozleri-kullanmasi-mumkun-degildir-1062744215.html

Amasya Valiliği'nden Ümit Özdağ'a yanıt: Valimizin iddia edilen sözleri kullanması mümkün değildir

Amasya Valiliği'nden Ümit Özdağ'a yanıt: Valimizin iddia edilen sözleri kullanması mümkün değildir

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Ümit Özdağ'ın Valimiz Masatlı'ya ithafen, kendisine yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunulduğu isnatları da... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T23:35+0300

2022-10-26T23:35+0300

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Amasya Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde, jandarma güçlerinin, köylülere saldırdığı ve köylü kadınları darp ettiğine ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki, yalan ve iftiraya dayalı basın toplantısı üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu" belirtildi."Ümit Özdağ yaptığı açıklamalarda Taşova ilçemiz Çambükü köyünde, devletimizin jandarma güçleri ile köylülere saldırdığı ve köylü kadınların darp edildiğine ilişkin son derece mesnetsiz ve devlet birimleri ile güvenlik güçlerini karalama amacı taşıyan ithamlarda bulunmuştur" ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:"Özdağ ayrıca iddialarını daha da ileri seviyelere taşımış ve darbedilen kadınların Taşova Devlet Hastanesine dahi kabul edilmediği iftirasına başvurmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayı ile kurulan Taşova Organize Sanayi Bölgesi mülkiyetinde bulunan ve geçmiş yıllarda 550 dekarı Çambükü köyü halkı tarafından işgal edilen kamu arazisinde, altyapı çalışmaları yapıldığı esnada Çambükü köyünde yaşayan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup vatandaşımız, çalışma yapmak üzere bölgeye sevk edilen kamu kurumlarına ait iş makinelerini engellemişler, güvenlik güçlerine de mukavemette bulunmuşlardır. Buna karşın kolluk birimlerimizce itidal içerisinde hareket edilmiş ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız hiçbir müdahalede bulunulmamıştır.Çalışmalar esnasında halkımızı provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 9 erkek ile kadın jandarma personelimizi yaralayan 1 kadın olmak üzere, toplam 10 kişi savcılık talimatıyla gözaltına alınmış ve aynı gün içerisinde ifadeleri alınarak serbest bırakılmışlardır. Taşova Devlet Hastanemize müracaatı kabul edilmeyen herhangi bir vatandaşımız da bulunmamaktadır."Özdağ'ın, Vali Mustafa Masatlı'nın "kendisine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu" şeklindeki isnatlarının da "tamamen gerçek dışı ve iftiradan ibaret olduğu" vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu?Özdağ, Amasya Valisinin kendisi için "Ben de zaten o şerefsizden hiç hoşlanmam" dediğini iddia etmişti. Özdağ, "Şundan eminim. Mustafa Masatlı bu basın toplantısı üzerine bir açıklama yaparak “Ben böyle bir ifade kullanmadım” diyecek. Ben Mustafa Masatlı’ya değil, olayın şahidi 4 köylü kadına inanıyorum." diye eklemişti.

https://sputniknews.com.tr/20210304/amasya-valiligi-alevilere-hakaret-ettigi-one-surulen-din-gorevlisi-hakkinda-sorusturma-1043949782.html

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