https://sputniknews.com.tr/20221026/almanyada-aracinda-z-sembolu-bulunan-bir-adam-suclu-bulundu-para-cezasi-odeyecek-1062728799.html
Almanya'da aracında 'Z' sembolü bulunan adama 4 bin euro ceza
Almanya'da aracında 'Z' sembolü bulunan adama 4 bin euro ceza
Almanya'da aracında 'Z' sembolü bulunan bir adam para cezasına çarptırıldı. 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T15:22+0300
2022-10-26T15:22+0300
2022-10-26T15:31+0300
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z işareti
yargılama
ceza
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Almanya'nın Hamburg kentinde bir mahkeme, aracında 'Z' sembolü bulunan 62 yaşında bir adamı 'Moskova'nın eylemlerine destek vermekten' ötürü suçlu buldu. Alman sürücü, 4 bin Euro (3.988 dolar) para cezasıyla karşı karşıya.Savcılığın iddiasına göre, suçlu bulunan Alman vatandaşı, aracına üzerinde mavi renkte 'Z' harfi bulunan bir görsel yaptıştırdı ve aracını 29 Mart tarihinde kentin merkezi caddelerinden biri boyunca sürdü. Mahkeme, olayla ilgili görüşünü "Uluslararası hukuka göre bir saldırganlık savaşı olan Rusya ile dayanışma yoluyla Ukrayna savaşının onaylanması" ifadeleriyle dile getirdi.Yargılanan adam, savunmasında söz konusu sembolü taşıdığını inkar etmese de, bunun 'alfabenin son harfi' olduğunu söyledi ve bunun Ukrayna operasyonuyla ilişkilendirilmesini 'cesur bir hipotez' olarak nitelendirdi. Adamın avukatları ise, sembolün medyanın 'Z Kuşağı' hakkındaki raporlarına atıfta bulunduğunu iddia etti.Başlangıçta 1800 Euro para cezasına çarptırılan adam, karara itiraz etti. Ancak, temyizden sonra yeniden yapılan halka açık duruşmada 'masumiyetini kanıtlayamadığı için' daha büyük bir para cezasına çarptırıldı.'Z' sembolü, ilk olarak Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyonun organizasyonel ifadelerinden biriyken, kısa bir süre sonra operasyonu destekleyen Ruslar arasında hızla popülerlik kazandı.Almanya'da ve diğer birçok Avrupa ülkesinde ise, sembolün Moskova'nın eylemlerini destekleyici olarak görüldüğü bağlamlarda kullanılması yasaklandı.
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almanya, hamburg, z işareti, yargılama, ceza
almanya, hamburg, z işareti, yargılama, ceza
Almanya'da aracında 'Z' sembolü bulunan adama 4 bin euro ceza
15:22 26.10.2022 (güncellendi: 15:31 26.10.2022) Abone ol
Almanya'da aracında 'Z' sembolü bulunan bir adam para cezasına çarptırıldı.
Almanya'nın Hamburg kentinde bir mahkeme, aracında 'Z' sembolü bulunan 62 yaşında bir adamı 'Moskova'nın eylemlerine destek vermekten' ötürü suçlu buldu. Alman sürücü, 4 bin Euro (3.988 dolar) para cezasıyla karşı karşıya.
Savcılığın iddiasına göre, suçlu bulunan Alman vatandaşı, aracına üzerinde mavi renkte 'Z' harfi bulunan bir görsel yaptıştırdı ve aracını 29 Mart tarihinde kentin merkezi caddelerinden biri boyunca sürdü. Mahkeme, olayla ilgili görüşünü "Uluslararası hukuka göre bir saldırganlık savaşı olan Rusya ile dayanışma yoluyla Ukrayna savaşının onaylanması" ifadeleriyle dile getirdi.
Yargılanan adam, savunmasında söz konusu sembolü taşıdığını inkar etmese de, bunun 'alfabenin son harfi' olduğunu söyledi ve bunun Ukrayna operasyonuyla ilişkilendirilmesini 'cesur bir hipotez' olarak nitelendirdi. Adamın avukatları ise, sembolün medyanın 'Z Kuşağı' hakkındaki raporlarına atıfta bulunduğunu iddia etti.
Başlangıçta 1800 Euro para cezasına çarptırılan adam, karara itiraz etti. Ancak, temyizden sonra yeniden yapılan halka açık duruşmada 'masumiyetini kanıtlayamadığı için' daha büyük bir para cezasına çarptırıldı.
'Z' sembolü, ilk olarak Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyonun organizasyonel ifadelerinden biriyken, kısa bir süre sonra operasyonu destekleyen Ruslar arasında hızla popülerlik kazandı.
Almanya'da ve diğer birçok Avrupa ülkesinde ise, sembolün Moskova'nın eylemlerini destekleyici olarak görüldüğü bağlamlarda kullanılması yasaklandı.