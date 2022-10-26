https://sputniknews.com.tr/20221026/ak-partiden-11-partiye-davet-1062724248.html

AK Parti'den 11 partiye davet

AK Parti'den 11 partiye davet

“Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T14:21+0300

2022-10-26T14:21+0300

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AK Parti’de gözler 28 Ekim'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin vizyon belgesini açıklayacağı programda “Türkiye yüzyılı” vurgusu yapılacak."Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi. Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu.Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek konuşmacı olacak.

https://sputniknews.com.tr/20221026/abdulkadir-selvi-ak-parti-muhalif-gazeteciler-davetiyle-cok-iyi-yapti-1062712617.html

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politika, ak parti, recep tayyip erdoğan, chp, mhp