Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221026/ak-partiden-11-partiye-davet-1062724248.html
AK Parti'den 11 partiye davet
AK Parti'den 11 partiye davet
“Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T14:21+0300
2022-10-26T14:21+0300
politika
politika
ak parti
recep tayyip erdoğan
chp
mhp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062724103_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4192c26efd72aee80adb06b50fc2323f.jpg
AK Parti’de gözler 28 Ekim'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin vizyon belgesini açıklayacağı programda “Türkiye yüzyılı” vurgusu yapılacak."Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi. Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu.Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek konuşmacı olacak.
https://sputniknews.com.tr/20221026/abdulkadir-selvi-ak-parti-muhalif-gazeteciler-davetiyle-cok-iyi-yapti-1062712617.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062724103_76:0:724:486_1920x0_80_0_0_144623268c02d0421ddcd71ad289285c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
politika, ak parti, recep tayyip erdoğan, chp, mhp
politika, ak parti, recep tayyip erdoğan, chp, mhp

AK Parti'den 11 partiye davet

14:21 26.10.2022
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© AA
Abone olTelegram
“Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi.
AK Parti’de gözler 28 Ekim'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin vizyon belgesini açıklayacağı programda “Türkiye yüzyılı” vurgusu yapılacak.
"Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi. Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu.
Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek konuşmacı olacak.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
POLİTİKA
Selvi: Akşener Togg’un açılışında olmayacakmış, milliyetçi lider ‘Önce devletim, sonra partim’ der
09:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала