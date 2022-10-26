Selvi: Akşener Togg’un açılışında olmayacakmış, milliyetçi lider ‘Önce devletim, sonra partim’ der

Milliyetçi bir lider olan Meral Akşener Togg’un açılışında olmak yerine, programı önceden hazırlandığı için katılamayacağını açıklamış. Kimse katılmasa dahi Akşener’in katılması gerekirdi. Çünkü milliyetçi olan bir lider ‘Önce devletim, sonra partim’ der. Milliyetçi bir lider olarak Akşener’in ilk yerli ve milli otomobille herkesten çok gurur duyması gerekirdi. Türkiye’yi düşünen bir muhalefet Togg’un açılışına katılmaktan niye kaçınır? İnsan sormadan edemiyor. Siz iktidara mı muhalefet ediyorsunuz yoksa Türkiye’ye mi?