https://sputniknews.com.tr/20221026/abdulkadir-selvi-ak-parti-muhalif-gazeteciler-davetiyle-cok-iyi-yapti-1062712617.html
Selvi: Akşener Togg’un açılışında olmayacakmış, milliyetçi lider ‘Önce devletim, sonra partim’ der
Selvi: Akşener Togg’un açılışında olmayacakmış, milliyetçi lider ‘Önce devletim, sonra partim’ der
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin "Türkiye'nin Yüzyılı" etkinliğine muhalif gazetecilerin de davet edilmesini "AK Parti, çok iyi yaptı" sözleriyle... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T09:42+0300
2022-10-26T09:42+0300
2022-10-26T09:50+0300
politika
abdulkadir selvi
ak parti
gazeteci
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 29 Ekim’de, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg'un üretim bandından indirileceğini söyledi ve "Togg milli bir proje olduğu için muhalefet liderlerinin katılması onlara prim yazardı" dedi. Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'i törene katılmayacakları için eleştiren Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221024/kubra-par-ak-parti-2023-secimleri-ile-ayni-gun-referandum-olasiligini-dusunuyor-1062639285.html
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abdulkadir selvi, ak parti, gazeteci, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, togg
abdulkadir selvi, ak parti, gazeteci, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, togg
Selvi: Akşener Togg’un açılışında olmayacakmış, milliyetçi lider ‘Önce devletim, sonra partim’ der
09:42 26.10.2022 (güncellendi: 09:50 26.10.2022) Abone ol
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin "Türkiye'nin Yüzyılı" etkinliğine muhalif gazetecilerin de davet edilmesini "AK Parti, çok iyi yaptı" sözleriyle değerlendirdi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 29 Ekim’de, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg'un üretim bandından indirileceğini söyledi ve "Togg milli bir proje olduğu için muhalefet liderlerinin katılması onlara prim yazardı" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'i törene katılmayacakları için eleştiren Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında
şu ifadeleri kullandı:
Milliyetçi bir lider olan Meral Akşener Togg’un açılışında olmak yerine, programı önceden hazırlandığı için katılamayacağını açıklamış. Kimse katılmasa dahi Akşener’in katılması gerekirdi. Çünkü milliyetçi olan bir lider ‘Önce devletim, sonra partim’ der. Milliyetçi bir lider olarak Akşener’in ilk yerli ve milli otomobille herkesten çok gurur duyması gerekirdi. Türkiye’yi düşünen bir muhalefet Togg’un açılışına katılmaktan niye kaçınır? İnsan sormadan edemiyor. Siz iktidara mı muhalefet ediyorsunuz yoksa Türkiye’ye mi?